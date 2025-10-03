Міжнародна федерація футболу (ФІФА) за вісім місяців до старту чемпіонату світу-2026 представила офіційний м’яч турніру, який назвали Trionda від німецького бренду Adidas.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Офіційний м’яч ЧС-2026: Trionda

Дизайн м’яча у червоній, зеленій та синій кольорових гамах віддає данину поваги трьом країнам-господарям Канаді, США та Мексиці. З іспанської мови слово Trionda перекладається як три хвилі.

На м’ячі зображені символи, що мають важливе значення для кожної з цих країн: зірка для США, кленовий лист для Канади та орел для Мексики. Він також містить тонкий натяк на трофей чемпіонату світу з золотими деталями по всій поверхні.

Генеральний менеджер Adidas Football Сем Генді в коментарі The Athletic заявив, що цей м’яч вважається одним з найяскравіших, які коли-небудь створювала компанія.

Trionda також має нову чотирипанельну конструкцію м’яча з “навмисно глибокими швами та стратегічно розміщеними рельєфними лініями”.

У компанії кажуть, що це забезпечує оптимальну стабільність польоту, дозволяючи м’ячу створювати достатній і рівномірно розподілений опір під час руху в повітрі.

М’яч ЧС-2026 також оснащений чіпом датчика руху з інерційним вимірювальним блоком (IMU) 500 Гц, який розміщений всередині спеціально створеного шару в одній з чотирьох панелей м’яча.

Технологія м’яча призначена для передачі точних даних про м’яч до системи VAR у режимі реального часу, що може допомогти пришвидшити темп матчу, надаючи арбітрам більше інформації для ухвалення рішень, наприклад, щодо офсайдів. Ця технологія також може допомогти суддям ідентифікувати кожне окреме торкання м’яча.

Учасниці чемпіонату світу з футболу 2026 року отримають новий м’яч для тренувань за кілька місяців до старту турніру. Перший офіційний матч цим м’ячем зіграють 11 червня на стадіоні Ацтека у Мехіко.

