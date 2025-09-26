Международная федерация футбола (ФИФА) представила талисманы будущего чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.

Об этом сообщила ФИФА на своем официальном сайте.

ФИФА представила талисманы ЧМ-2026

Страны-хозяева будущего ЧМ-2026 представят лось Мейпл – Канаду, ягуар Заю – Мексику и белоголовый орел Клатч – Соединенные Штаты.

Сейчас смотрят

Организаторы сообщили, что каждый из талисманов символизирует одну из стран-хозяек.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Талисманы были тщательно разработаны, чтобы отразить яркую культуру, наследие и дух своих стран, объединяясь, чтобы символизировать единство, разнообразие и общую страсть к прекрасной игре.

– Три талисмана играют ключевую роль в создании невероятной, веселой атмосферы этого турнира, который изменит правила игры. Они покорят сердца болельщиков и станут поводом для празднований в Северной Америке и во всем мире, – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Он отметил, что уже представляет, как они появятся на детских футболках, будут приветствовать футбольных легенд и впервые для этого турнира будут представлены в видеоиграх, которыми пользуются миллионы людей по всему миру.

Талисманы ЧМ-2026 станут первыми маскотами соревнований ФИФА, которыми можно будет играть в новой игре FIFA Heroes, которая выйдет в следующем году по лицензии ФИФА. Она будет доступна на Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. В нем впервые примут участие 48 команд.

Сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2026 в сентябре и после двух матчей против Франции и Азербайджана набрала только одно очко после сенсационной ничьей в Баку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.