ФИФА показала талисманы ЧМ-2026: лось, ягуар и белоголовый орел
Международная федерация футбола (ФИФА) представила талисманы будущего чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.
Об этом сообщила ФИФА на своем официальном сайте.
ФИФА представила талисманы ЧМ-2026
Страны-хозяева будущего ЧМ-2026 представят лось Мейпл – Канаду, ягуар Заю – Мексику и белоголовый орел Клатч – Соединенные Штаты.
Организаторы сообщили, что каждый из талисманов символизирует одну из стран-хозяек.
Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025
Талисманы были тщательно разработаны, чтобы отразить яркую культуру, наследие и дух своих стран, объединяясь, чтобы символизировать единство, разнообразие и общую страсть к прекрасной игре.
– Три талисмана играют ключевую роль в создании невероятной, веселой атмосферы этого турнира, который изменит правила игры. Они покорят сердца болельщиков и станут поводом для празднований в Северной Америке и во всем мире, – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Он отметил, что уже представляет, как они появятся на детских футболках, будут приветствовать футбольных легенд и впервые для этого турнира будут представлены в видеоиграх, которыми пользуются миллионы людей по всему миру.
Талисманы ЧМ-2026 станут первыми маскотами соревнований ФИФА, которыми можно будет играть в новой игре FIFA Heroes, которая выйдет в следующем году по лицензии ФИФА. Она будет доступна на Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. В нем впервые примут участие 48 команд.
Сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2026 в сентябре и после двух матчей против Франции и Азербайджана набрала только одно очко после сенсационной ничьей в Баку.