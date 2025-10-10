Сборная Украины по футболу одержала непростую победу над Исландией в матче отбора на ЧМ-2026 в группе D.

Матч Исландия – Украина состоялся на стадионе Лейгардальсведлюр в Рейкьявике и завершился победой сине-желтых со счетом 5:3.

Исландия – Украина: как прошел матч

Счет в матче на 14-й минуте открыл Руслан Малиновский, пробив в касание после паса от Виталия Миколенко.

Впрочем, к середине первого тайма исландцам удалось сравнять счет благодаря Микаэлю Эллертссону, который пробил в нижний угол ворот Анатолия Трубина.

Перед уходом на перерыв сборной Украины удалось не только снова повести в счете, но и обеспечить преимущество в два мяча.

Сначала Олег Гуцуляк пробил мимо вратаря с нескольких метров, а в компенсированное время Малиновский оформил дубль, пробив в девятку.

После перерыва исландцам удалось сначала отыграть еще один мяч после гола Альберта Гудмондссона, а затем он оформил дубль, установив счет 3:3.

Все шло к ничейному финалу, а то и хуже. Однако произошло чудо и на 85-й минуте подопечные Сергея Реброва забили – Иван Калюжный пробил с лету после отскока. А еще спустя четыре минуты отличился Олег Очеретько. Для обоих игроков это дебютные голы за национальную сборную.

Исландия – Украина – 3:5

Голы: Эллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 89

Таким образом, сборная Украины наконец одержала первую победу в матче отбора на ЧМ-2026 после поражения от Франции и ничьей с Азербайджаном.

В турнирной таблице сине-желтые теперь имеют четыре очка и поднялись на второе место. Лидером квартета идет Франция (9), которая обыграла Азербайджан (1). Исландцы идут третьими с тремя очками.

Следующий матч сборная Украины проведет против Азербайджана в понедельник, 13 октября.

