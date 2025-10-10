Україна з рахунком 5:3 здобула перемогу над Ісландією у відборі на ЧС-2026
Збірна України з футболу здобула непросту перемогу над Ісландією у матчі відбору на ЧС-2026 у групі D.
Матч Ісландія – Україна відбувся на стадіоні Лейгардальсведлюр у Рейк’явіку та завершився перемогою синьо-жовтих з рахунком 5:3.
Ісландія – Україна: як минув матч
Рахунок у матчі на 14-й хвилині відкрив Руслан Маліновський, пробивши в дотик після пасу від Віталія Миколенка.
Втім до середини першого тайму ісландцям вдалося зрівняти завдяки Мікаелю Еллертссону, який пробив у нижній кут воріт Анатолія Трубіна.
Перед відходом на перерву збірній України вдалося не лише знову повести у рахунку, а й забезпечити перевагу у два м’ячі.
Спершу Олег Гуцуляк пробив повз воротаря з кількох метрів, а в компенсований час Маліновський оформив дубль, пробивши у дев’ятку.
Після перерви ісландцям вдалося спершу відіграти ще один м’яч після голу Альберта Гудмондссона, а потім він оформив дубль, встановивши рахунок 3:3.
Все йшло до нічийного фіналу, а то й гірше. Однак сталося диво і на 85-й хвилині підопічні Сергія Реброва забили – Іван Калюжний пробив злету після відскоку. А ще через чотири хвилини відзначився Олег Очеретько. Для обох гравців це дебютні голи за національну збірну.
Ісландія – Україна – 3:5
- Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
Таким чином, збірна України нарешті здобула першу перемогу у матчі відбору на ЧС-2026 після поразки від Франції та нічиєї з Азербайджаном.
У турнірній таблиці синьо-жовті тепер мають чотири бали і піднялися на друге місце. Лідером квартету йде Франція (9), яка обіграла Азербайджан (1). Ісландці йдуть третіми із трьома очками.
Наступний матч збірна України проведе проти Азербайджану у понеділок, 13 жовтня.