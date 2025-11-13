В четверг, 13 ноября, сборная Украины по футболу сыграет один из двух заключительных матчей квалификации на ЧМ-2026 в группе D против сборной Франции.

Матч Франция – Украина состоится в Париже на домашнем стадионе ПСЖ – Парк де Пренс.

Теракт в Париже в 2015 году: что произошло

Для Франции 13 ноября является довольно скорбным днем, ведь ровно десять лет назад, 13 ноября 2015 года, в Париже произошла серия террористических атак, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка Исламское государство (ИГИЛ).

Теракты произошли в нескольких районах города, в том числе возле стадиона Стад де Франс, где тогда проходил товарищеский матч сборной Франции против команды Германии. Возле стадиона террористы устроили три взрыва. Также теракты произошли возле баров и ресторанов, а также в концертном зале Батаклан, где людей взяли в заложники.

В результате террористических атак погибли 137 человек, еще 416 получили ранения.

21 h 20 : alors qu’un match amical se déroulait opposant l’Allemagne et la France, une explosion se fit ressentir au Stade de France à Saint-Denis. Un kamikaze, Ahmad Al-Mohammad, fait exploser sa ceinture, un passant est soufflé par la déflagration et meurt sur le coup. pic.twitter.com/KiW9C3f6DL — Photo d’histoire (@photo_histoire) November 13, 2024

В перерыве матча президента Франции Франсуа Олланда эвакуировали со стадиона, а вот футболистам и болельщикам о терактах не сообщили. Знали только главные тренеры команд Дидье Дешам и Йоахим Лёв. Матч доиграли до конца, а хозяева одержали победу со счетом 2:0.

О терактах футболисты и болельщики узнали уже после финального свистка. Команды покидали стадион уже ночью, причем немецкая сборная находилась на арене до утра.

Перед матчем Франция – Украина

За неделю до игры со сборной Украины Дидье Дешам заявил, что при лучших условиях 13 ноября лучше было бы избежать проведения матча.

– На самом деле, если бы можно было избежать матча 13 ноября, это было бы хорошо. Было ли это возможно? У меня нет ответов. От меня это не зависит, – цитирует слова наставника Ле Блю издание L’Equipe.

На пресс-конференции перед матчем нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что это будет “особый день”.

– Мы знаем, что это не будет самый приятный день, но мы хотим, чтобы люди поняли, что отметить этот день – одна из самых важных вещей. Мы хотим, чтобы люди улыбались в этот день. И хотя мы играем квалификационные матчи, понимаем, что есть гораздо более важные вещи, – сказал футболист.

Сам Мбаппе рассказал, что во время терактов в Париже был тогда в Монако и смотрел игру оттуда. Однако он переживал за своих родителей.

– Играть спустя десять лет после тех событий – это особенная вещь: попробуем отдать дань уважения людям, которые пострадали в результате этого трагического события, – добавил Килиан.

По информации L’Equipe, Федерация футбола Франции договорилась с УЕФА, что во время матча с Украиной будет вывешен баннер со словом мир, который появлялся на международных матчах после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Шевченко почтил память жертв терактов

Президент УАФ Андрей Шевченко в Париже принял участие в церемонии, посвященной годовщине террористической атаки.

На мероприятии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Федерации футбола Франции.

– От имени украинского народа хочу выразить искреннюю поддержку народу Франции. Мы, украинцы, понимаем вашу боль, ведь ежедневно переживаем террористические атаки со стороны РФ – ракеты, дроны, смерть и разрушения… Мы знаем, что такое смерть невинных людей и чувство страха за своих родных, – заявил Шевченко.

Он добавил, что в такие моменты самое важное – это единство против сил зла.

Руководитель украинского футбола подчеркнул, что “только вместе мы можем противостоять тем, кто сеет ужас, ненависть и смерть, и защитить ценности, которые нас объединяют, – жизнь, свободу и демократию”.

