У четвер, 13 листопада, збірна України з футболу зіграє один із двох заключних матчів кваліфікації на ЧС-2026 у групі D проти збірної Франції.

Матч Франція – Україна відбудеться у Парижі на домашньому стадіоні ПСЖ – Парк де Пренс.

Теракт у Парижі у 2015: що сталося

Для Франції 13 листопада є доволі скорботним днем, адже рівно десять років тому 13 листопада 2015 року у Парижі сталася серія терористичних атак, відповідальність за які взяла на себе терористична група Ісламська держава (ІДІЛ).

Зараз дивляться

Теракти сталися у кількох районах міста, зокрема й біля стадіону Стад де Франс, де тоді відбувався товариський матч збірної Франції проти команди Німеччини. Біля стадіону терористи влаштували три вибухи. Також теракти сталися біля барів та ресторанів, а ще у у концертному залі Батаклан, де людей взяли у заручники.

Внаслідок терористичних атак загинули 137 людей, ще 416 отримали поранення.

21 h 20 : alors qu’un match amical se déroulait opposant l’Allemagne et la France, une explosion se fit ressentir au Stade de France à Saint-Denis. Un kamikaze, Ahmad Al-Mohammad, fait exploser sa ceinture, un passant est soufflé par la déflagration et meurt sur le coup. pic.twitter.com/KiW9C3f6DL — Photo d’histoire (@photo_histoire) November 13, 2024

У перерві матчу президента Франції Франсуа Олланда евакуювали зі стадіону, а ось футболістам та вболівальникам про теракти не повідомили. Знали лише головні тренери команд Дідьє Дешам та Йоагім Льов. Матч дограли до кінця, а господарі здобули перемогу з рахунком 2:0.

Про теракти футболісти та вболівальники дізналися вже після фінального свистка. Команди залишали стадіон вже вночі, при чому німецька збірна перебувала на арені до ранку.

Перед матчем Франція – Україна

За тиждень до гри зі збірною України Дідьє Дешам заявив, що за кращих умов, 13 листопада краще було б уникнути проведення матчу.

– Насправді, якби можна було уникнути матчу 13 листопада, це було б добре. Чи це було можливо? У мене нема відповідей. Від мене це не залежить, – цитує слова наставника Ле Блю видання L’Equipe.

На пресконференції перед матчем форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе заявив, що це буде “особливий день”.

– Ми знаємо, що це не буде найприємніший день, але ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що відзначити цей день — одна з найважливіших речей. Ми хочемо, щоб люди посміхалися у цей день. І хоча ми граємо кваліфікаційні матчі, розуміємо, що є значно важливіші речі, – сказав футболіст.

Сам Мбаппе розповів, що під час терактів у Парижі був тоді у Монако та дивився гру звідти. Проте він переживав за своїх батьків.

– Грати через десять років після тих подій — це особлива річ: спробуємо віддати шану людям, які постраждали внаслідок цієї трагічної події, – додав Кіліан.

За інформацією L’Equipe, Федерація футболу Франції домовилася з УЄФА, що під час матчу з Україною буде вивішено банер зі словом мир, який з’являвся на міжнародних матчах після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Шевченко вшанував пам’ять жертв терактів

Президент УАФ Андрій Шевченко у Парижі взяв участь у церемонії, присвяченій роковинам терористичної атаки.

На заході були присутні президент Франції Еммануель Макрон та керівництво Федерації футболу Франції.

– Від імені українського народу хочу висловити щиру підтримку народу Франції. Ми, українці, розуміємо ваш біль, адже щодня переживаємо терористичні атаки з боку РФ – ракети, дрони, смерть і руйнування… Ми знаємо, що таке смерть безневинних людей і відчуття страху за своїх рідних, – заявив Шевченко.

Він додав, що у такі моменти найважливіше – це єдність проти сил зла.

Керівник українського футболу наголосив, що “лише разом ми можемо протистояти тим, хто сіє жах, ненависть і смерть, і захистити цінності, які нас об’єднують, — життя, свободу й демократію”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.