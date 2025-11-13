Франция и Украина во второй раз встретятся в матче квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу в группе D.

Игра состоится в четверг, 13 ноября, на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Начало матча Франция – Украина – в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Украина: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча Франция – Украина являются подопечные Дидье Дешама.

На победу сборной Франции принимают ставки с коэффициентом 1.20. Успех Украины оценивают в 13.90. Ничейный результат матча Франция – Украина в основное время – 7.40.

Наиболее реальным результатом матча в Париже считают победу Ле Блю со счетом 2:0 или 3:0.

Это будет 14-я очная встреча сборных. Впервые команды встречались в отборе на чемпионат Европы в 1999 году. В целом французы одержали победу в семи матчах, один раз выиграли украинцы, а еще в пяти матчах была зафиксирована ничья.

Последний раз команды встречались в сентябре во Вроцлаве в отборе на ЧМ-2026. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 0:2.

После четырех матчей сборная Украины занимает второе место в квартете D, имея в активе 7 очков. Лидером группы является сборная Франции (10 очков), Исландия идет третьей, имея 4 очка, а последнее место у Азербайджана (1).

