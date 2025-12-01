Умер Владимир Мунтян: легенды Динамо не стало на 80-м году жизни
На 80-м году жизни умер легендарный футболист киевского Динамо Владимир Мунтян.
Об этом сообщила пресс-служба Динамо Киев на официальном сайте.
Умер Владимир Мунтян
Владимир Мунтян скончался 1 декабря после продолжительной болезни.
В составе бело-синих Владимир Мунтян семь раз становился чемпионом СССР, дважды завоевал национальный Кубок, стал обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА в 1975 году.
В основе киевского клуба Мунтян дебютировал в 1965 году в Ташкенте в матче против Пахтакора.
За 14 сезонов игры за Динамо он провел во всех турнирах 420 матчей и забил 77 мячей.
За сборную СССР Мунтян сыграл 49 матчей, в которых отличился семью голами. Также он участвовал в чемпионате мира 1970 года и стал бронзовым призером Олимпиады-1976.
В 1977 году Мунтян завершил выступления за Динамо и работал тренером с юношескими командами. Возглавлял олимпийскую сборную Украины в 1992-94 годах.
В течение тренерской карьеры Мунтян возглавлял Черкассы, Орион, Таврию, Оболонь, Кривбасс, Ворсклу и молодежку Динамо. Также специалист тренировал мадагаскарский клуб Косфаба и сборную Гвинеи по футболу.