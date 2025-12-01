Помер Володимир Мунтян: легенди Динамо не стало на 80-му році життя
На 80-му році життя помер легендарний футболіст київського Динамо Володимир Мунтян.
Про це повідомила пресслужба Динамо Київ на офіційному сайті.
Помер Володимир Мунтян
Володимир Мунтян помер 1 грудня після тривалої хвороби.
У складі біло-синіх Володимир Мунтян сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі завоював національний Кубок, став володарем Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА в 1975 році.
В основі київського клубу Мунтян дебютував у 1965 році у Ташкенті у матчі проти Пахтакора.
Упродовж 14 сезоні гри за Динамо він провів у всіх турнірах 420 матчів та забив 77 м’ячів.
За збірну СРСР Мунтян зіграв 49 матчів, у яких відзначився сімома голами. Також він брав участь у чемпіонаті світу 1970 року та став бронзовим призером Олімпіади-1976.
У 1977 році Мунтян завершив виступи за Динамо та працював як тренер із юнацькими командами. Очолював олімпійську збірну України у 1992-94 роках.
Упродовж тренерської кар’єри Мунтян очолював Черкаси, Оріон, Таврію, Оболонь, Кривбас, Ворсклу та молодіжку Динамо. Також фахівець тренував мадагаскарський клуб Косфаба та збірну Гвінеї з футболу.