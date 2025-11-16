На 55-м году жизни скончался бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин.

Об этом сообщили футбольный клуб Металлист 1925 и Украинская ассоциация футбола.

Скончался Андрей Полунин

В футбольном клубе сообщили, что Полунин скончался после матча ветеранов в Луцке, в котором принимал участие.

Сейчас смотрят

В Металлисте 1925 Полунин с января 2025 года работал в должности шеф-скаута.

– За время, проведенное в Металлисте 1925, Андрей Викторович запомнился позитивным, профессиональным и преданным делу человеком! – говорится в сообщении.

Соболезнования по поводу преждевременной смерти Андрея Полунина выразили и в Украинской ассоциации футбола.

Что известно об Андрее Полунине

Андрей Полунин родился в 1971 году в Днепре и был воспитанником днепровского футбола.

Он выступал за Днепр, киевский ЦСКА, Кривбасс, Карпаты, немецкие клубы Нюрнберг, Санкт-Паули и Рот-Вайс.

Провел девять матчей за национальную сборную Украины, отличившись голом в ворота сборной Италии.

Работал в ряде украинских клубов на должностях селекционера и спортивного директора.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.