Еще вчера играл в матче ветеранов: внезапно умер экс-футболист сборной Полунин
На 55-м году жизни скончался бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин.
Об этом сообщили футбольный клуб Металлист 1925 и Украинская ассоциация футбола.
Скончался Андрей Полунин
В футбольном клубе сообщили, что Полунин скончался после матча ветеранов в Луцке, в котором принимал участие.
В Металлисте 1925 Полунин с января 2025 года работал в должности шеф-скаута.
– За время, проведенное в Металлисте 1925, Андрей Викторович запомнился позитивным, профессиональным и преданным делу человеком! – говорится в сообщении.
Соболезнования по поводу преждевременной смерти Андрея Полунина выразили и в Украинской ассоциации футбола.
Что известно об Андрее Полунине
Андрей Полунин родился в 1971 году в Днепре и был воспитанником днепровского футбола.
Он выступал за Днепр, киевский ЦСКА, Кривбасс, Карпаты, немецкие клубы Нюрнберг, Санкт-Паули и Рот-Вайс.
Провел девять матчей за национальную сборную Украины, отличившись голом в ворота сборной Италии.
Работал в ряде украинских клубов на должностях селекционера и спортивного директора.