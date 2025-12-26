На аукционе с молотка ушла порванная футболка Диего Марадоны, в которой он играл в финале Кубка Испании 1984 года против Атлетико.

Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Футболка Марадоны продана на аукционе

После финала Кубка Испании на Сантьяго Бернабеу футболку Марадоны передали женщине, ответственной за сбор формы, чтобы она постирала ее и подготовила к следующему матчу.

Но футболка после очень напряженного матча была порвана, поэтому ее решили выбросить.

Женщина отдала порванную на груди футболку Марадоны своему другу, который был владельцем бара. Позже атрибут унаследовал его сын, который через более 30 лет связался с аукционным домом.

В итоге футболку, которую носил Диего Марадона, продали на аукционе за самую высокую цену, которую когда-либо платили за джерси, которое он носил на клубном уровне.

Diego Maradona’s ripped Barcelona shirt from the 1984 Copa del Rey final was sold on auction for $179,207.67. pic.twitter.com/eoxqXeBaWN — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 24, 2025

Аукционный дом Matchday сообщил, что футболка ФК Барселона, которую Марадона носил в финале Кубка Испании, была продана за более чем $145 тыс.

После добавления комиссии в размере 23% окончательная цена выросла до $179 тыс. Таким образом, она стала самой дорогой футболкой Марадоны, которую когда-либо продавали.

В этой футболке Диего Марадона выступал за Барселону в финале Кубка Испании-1984 против Атлетико Бильбао. Игра завершилась победой басков со счетом 1:0. После матча на поле вспыхнула драка, во время которой и была порвана джерси футболиста.

