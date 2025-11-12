Актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли Доусона Лири в сериале Бухта Доусона, выставил на продажу личные вещи, оставшиеся ему на память об этом и других проектах.

Все средства от аукциона пойдут на покрытие расходов на лечение рака, с которым знаменитость борется уже более года.

Джеймс Ван Дер Бик распродает коллекцию вещей

Аукцион, где будут распродавать предметы из разных фильмов, состоится с 5 по 7 декабря этого года.

Среди лотов – реквизит, костюмы и вещи со съемок сериалов и фильмов, которые определили карьеру 48-летнего актера. В частности, фанаты Бухты Доусона смогут приобрести ожерелье, которое Доусон подарил Джоуи на выпускной. Ожидается, что его стоимость достигнет от $26,4 тыс. до $52,8 тыс.

Рубашку Доусона оценивают почти в $4 тыс. Также будут доступны другие предметы из популярного сериала, который выходил в 1998–2003 годах.

Поклонники спортивной драмы Студенческая команда, вышедшей в 1999 году, будут иметь шанс приобрести бутсы, в которых тогда играл актер, и бейсболку West Canaan Coyotes.

– Я хранил эти вещи годами, ожидая подходящего момента, и после всех неожиданных поворотов жизни понял, что этот момент настал, – поделился Ван Дер Бик.

Все 100% вырученных средств пойдут на помощь самому Ван Дер Бику, который борется с третьей стадией колоректального рака. Несмотря на сложный диагноз, он продолжает сниматься и уделяет максимум внимания своей семье – жене Кимберли и шестерым детям.

Что еще выставят на аукционе

Регистрация для желающих уже открыта. Живые торги состоятся в Лондоне 6 декабря, а глобальные онлайн-ставки будут приниматься до 7 декабря. Среди предметов, которые выставят на аукцион, значится немало интересных вещей.

В частности, там есть мантия Руперта Гринта, в которой он снимался во втором фильме о Гарри Поттере, легендарный топор, которым Джек Николсон прорубил дверь ванной комнаты в фильме Сияние, фирменная широкополая шляпа Индианы Джонса, различные вещи из франшизы Назад в будущее и многие другие ценные для фанатов артефакты.

