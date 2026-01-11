Барселона обыграла Реал Мадрид в финале Суперкубка Испании 2026 года и завоевала свой 16-й трофей в этих соревнованиях.

Матч Барселона – Реал Мадрид состоялся на арене Спортивный комплекс имени короля Абдалле в Джидде и завершился победой каталонцев со счетом 3:2.

Барселона – Реал Мадрид: как прошел матч

Первый хороший голевой момент создали мадридцы, но Винисиус после выхода один на один с голкипером пробил прямо в руки Жоану Гарсии.

А вот счет в матче открыл вингер блаугранас Рафинья, пробив в дальний угол ворот Тибо Куртуа на 36-й минуте. Впоследствии Фермин мог удвоить преимущество Барселоны, но спас Куртуа.

На второй компенсированной минуте первого тайма Винисиус сравнял счет в матче. Бразилец подхватил мяч на левом фланге, промчался по полю, обхитрил двух соперников и пробил в дальний угол.

Еще через две минуты Роберт Левандовски перебросил мяч через Куртуа, снова выведя Барселону вперед. Однако сливочным понадобилось две минуты, чтобы снова сравнять. На этот раз героем момента стал Гонсало Гарсия, который вгнал мяч в ворота каталонцев после углового.

На перерыв команды ушли при счете 2:2. Во втором тайме возможность вывести Реал вперед имел Родриго, но его удар с восьми метров потянул голкипер каталонцев. Позже в касание пробивал Ламин Ямаль, но с его попыткой справился Куртуа.

На 73-й минуте финала Суперкубка Испании Барселону вперед снова вывел Рафинья, который оформил дубль. Во время удара бразильский вингер поскользнулся, но мяч все равно после рикошета залетел в ворота Реала.

Матч Барселона доигрывала в меньшинстве из-за прямой красной карточки Френки де Йонга за фол на Килиану Мбаппе в компенсированное во втором тайме время.

Барселона – Реал Мадрид: видеообзор матча

Барселона – Реал Мадрид – 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73 Левандовски, 45+4 – Винисиус, 45+2 Гарсия, 45+6

Рафинья, 36, 73 Левандовски, 45+4 – Винисиус, 45+2 Гарсия, 45+6 Красная карточка: де Йонг, 90+1

Таким образом, Барселона завоевала свой 16-й трофей Суперкубка Испании и продолжает оставаться самой титулованной командой турнира. За всю историю Реал завоевывал этот трофей 13 раз.