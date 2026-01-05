Роналду может попрощаться с футболом на Бернабеу: СМИ раскрыли детали
- Роналду может сыграть в своем прощальном матче, в котором встретятся Реал и Аль-Наср или Спортинг.
- В то же время, сейчас Роналду не планирует завершать карьеру, стремясь забить 1 000 голов.
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду после завершения игровой карьеры может провести прощальный матч на Сантьяго Бернабеу.
Об этом пишет испанское издание Defensa Central.
Что известно о прощальном матче Роналду
Среди вариантов прощального матча Криштиану Роналду рассматривается сценарий, при котором на Сантьяго Бернабеу встретятся бывший клуб португальца Реал Мадрид и нынешний Аль-Наср.
Отмечается, что Роналду сыграет по тайму за каждую из команд, как в свое время сделал Рауль Гонсалес.
Также рассматривается вариант, что матч Реала состоится против португальского Спортинга.
Таким образом будет отмечен клуб, в котором он начинал свою карьеру, и клуб, с которым он достиг наибольшего успеха.
В то же время, издание отмечает, что на данный момент Криштиану Роналду не думает о завершении карьеры, ведь стремится достичь отметки в 1 000 голов. Чтобы достичь этого показателя, португальцу нужно отличиться еще 43 голами. В 2025 году он забил 41 мяч.