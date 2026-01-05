Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду после завершения игровой карьеры может провести прощальный матч на Сантьяго Бернабеу.

Об этом пишет испанское издание Defensa Central.

Что известно о прощальном матче Роналду

Среди вариантов прощального матча Криштиану Роналду рассматривается сценарий, при котором на Сантьяго Бернабеу встретятся бывший клуб португальца Реал Мадрид и нынешний Аль-Наср.

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Отмечается, что Роналду сыграет по тайму за каждую из команд, как в свое время сделал Рауль Гонсалес.

Также рассматривается вариант, что матч Реала состоится против португальского Спортинга.

Таким образом будет отмечен клуб, в котором он начинал свою карьеру, и клуб, с которым он достиг наибольшего успеха.

В то же время, издание отмечает, что на данный момент Криштиану Роналду не думает о завершении карьеры, ведь стремится достичь отметки в 1 000 голов. Чтобы достичь этого показателя, португальцу нужно отличиться еще 43 голами. В 2025 году он забил 41 мяч.

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