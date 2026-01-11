Барселона обіграла Реал Мадрид у фіналі Суперкубка Іспанії 2026 року та завоювала свій 16-й трофей у цих змаганнях.

Матч Барселона – Реал Мадрид відбувся на арені Спортивний комплекс імені короля Абдалли у Джидді та завершився перемогою каталонців з рахунком 3:2.

Барселона – Реал Мадрид: як минув матч

Перший хороший гольовий момент створили мадридці, але Вінісіус після виходу віч-на-віч з голкіпер пробив просто в руки Жоану Гарсії.

А ось рахунок у матчі відкрив вінгер блаугранас Рафінья, пробивши в дальній кут воріт Тібо Куртуа на 36-й хвилині. Згодом Фермін міг подвоювати перевагу Барселони, але врятував Куртуа.

На другій компенсованій хвилині до першого тайму Вінісіус зрівняв рахунок у матчі. Бразилець підхопив м’яча на лівому фланзі, промчав полем, обхитрив двох суперників і пробив у дальній кут.

Ще через дві хвилини Роберт Левандовскі перекинув м’яча через Куртуа, знову вивівши Барселону вперед. Однак вершковим знадобилося дві хвилини, щоб знову зрівняти. Цього разу героєм моменту став Гонсало Гарсія, який увігнав м’яча у ворота каталонців після кутового.

На перерву команди пішли за рахунку 2:2. У другому таймі нагоду вивести Реал вперед мав Родріго, але його удар із восьми метрів потягнув голкіпер каталонців. Пізніше в дотик пробивав Ламін Ямаль, але з його спробою впорався Куртуа.

На 73-й хвилині фіналу Суперкубка Іспанії Барселону вперед знову вивів Рафінья, який оформив дубль. Під час удару бразильський вінгер послизнувся, але м’яч все одно після рикошету залетів у ворота Реала.

Матч Барселона догравала у меншості через пряму червону картку у Френкі де Йонга за фол на Кіліану Мбаппе у компенсований до другого тайму час.

Барселона – Реал Мадрид: відеоогляд матчу

Барселона – Реал Мадрид – 3:2

Голи: Рафінья, 36, 73 Левандовскі, 45+4 – Вінісіус, 45+2 Гарсія, 45+6

Таким чином Барселона завоювала свій 16-й трофей Суперкубка Іспанії та продовжує залишатися найбільш титулованою командою турніру. За всю історію Реал завойовував цей трофей 13 разів.