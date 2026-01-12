Хаби Алонсо покинул Реал Мадрид после семи месяцев работы: кто его заменит
- Реал Мадрид и Хаби Алонсо договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию после семи месяцев работы испанца на посту главного тренера.
- В ближайших матчах Реал возглавит Альваро Арбелоа, который до этого работал со второй командой клуба.
Испанец Хаби Алонсо покинул пост главного тренера Реала Мадрид после семи месяцев работы.
Об этом сообщается на официальном сайте королевского клуба.
Реал объявил об отставке Хаби Алонсо
В кратком заявлении Реала отмечалось, что уход произошел по обоюдному согласию.
– Футбольный клуб Реал Мадрид сообщает, что по обоюдному согласию клуба и Хаби Алонсо было принято решение о прекращении его работы на посту тренера первой команды, – говорится в сообщении.
В ближайших матчах сливочными будет руководить Альваро Арбелоа, который был тренером второй команды Реала.
Алонсо находился под давлением в течение последнего месяца, начиная с поражения от Ливерпуля в Лиге чемпионов в начале ноября, когда команда одержала только две победы в восьми матчах. В итоге пятиочковое преимущество над Барселоной в Ла Лиге превратилось в четырехочковое отставание.
После этого Реал одержал пять побед, но уступил Барселоне в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.
Напомним, о назначении Хаби Алонсо главным тренером Реала было объявлено в конце мая. На этом посту он сменил Карло Анчелотти, который возглавил сборную Бразилии по футболу.