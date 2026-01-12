Испанец Хаби Алонсо покинул пост главного тренера Реала Мадрид после семи месяцев работы.

Об этом сообщается на официальном сайте королевского клуба.

Реал объявил об отставке Хаби Алонсо

В кратком заявлении Реала отмечалось, что уход произошел по обоюдному согласию.

Сейчас смотрят

– Футбольный клуб Реал Мадрид сообщает, что по обоюдному согласию клуба и Хаби Алонсо было принято решение о прекращении его работы на посту тренера первой команды, – говорится в сообщении.

В ближайших матчах сливочными будет руководить Альваро Арбелоа, который был тренером второй команды Реала.

Алонсо находился под давлением в течение последнего месяца, начиная с поражения от Ливерпуля в Лиге чемпионов в начале ноября, когда команда одержала только две победы в восьми матчах. В итоге пятиочковое преимущество над Барселоной в Ла Лиге превратилось в четырехочковое отставание.

После этого Реал одержал пять побед, но уступил Барселоне в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.

Напомним, о назначении Хаби Алонсо главным тренером Реала было объявлено в конце мая. На этом посту он сменил Карло Анчелотти, который возглавил сборную Бразилии по футболу.