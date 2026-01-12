Іспанець Хабі Алонсо залишив посаду головного тренера Реала Мадрид через сім місяців роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті королівського клубу.

Реал оголосив про відставку Хабі Алонсо

У короткій заяві Реала зазначалося, що відхід відбувся за взаємною згодою.

– Футбольний клуб Реал Мадрид повідомляє, що за взаємною згодою клубу та Хабі Алонсо було ухвалено рішення про припинення його роботи на посаді тренера першої команди, – йдеться у повідомленні.

У найближчих матчах вершковими керуватиме Альваро Арбелоа, який був тренером другої команди Реала.

Алонсо перебував під тиском протягом останнього місяця, починаючи з поразки від Ліверпуля в Лізі чемпіонів на початку листопада, коли команда здобула лише дві перемоги в восьми матчах. У підсумку п’ятиочкова перевагу над Барселоною у Ла Лізі перетворилася на чотириочковий відставання.

Після цього Реал здобув п’ять перемог, але поступився Барселоні у фіналі Суперкубка Іспанії з рахунком 2:3.

Нагадаємо, про призначення Хабі Алонсо головним тренером Реала було оголошено наприкінці травня. На посаді він змінив Карло Анчелотті, який очолив збірну Бразилії із футболу.