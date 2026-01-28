Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин стал героем матча, в котором Бенфика победила Реал Мадрид в заключительном туре основного этапа Лиги чемпионов.

Именно гол украинского голкипера в компенсированное время второго тайма вывел португальский клуб в плей-офф турнира.

Бенфика – Реал: Трубин забил в ворота Куртуа

Бенфика после двух таймов была на грани вылета из Лиги чемпионов, хотя побеждала мадридский Реал со счетом 3:2. Для попадания в первые 24 команды в таблице орлам не хватало одного гола.

Сейчас смотрят

В конце компенсированного времени Джуд Беллингем сфолил недалеко от собственной штрафной, поэтому Бенфика получила право на стандарт.

Главный тренер португальского клуба призвал всех футболистов идти к штрафной площадке сливочных. Поэтому голкипер орлов Анатолий Трубин тоже пришел на пробивание штрафного.

Удар выполнил норвежский хавбек Фредрик Аурснес, который навесил в штрафную Реала. Трубин выиграл верховую борьбу и головой поразил сетку ворот Тибо Куртуа, сделав счет 4:2.

Бенфика – Реал: видеообзор матча

Поражение лишило Реал шансов на автоматическое попадание в 1/8 финала, поэтому королевский клуб ждут стыковые матчи. Заработанных 15 очков на основном этапе оказалось для мадридцев недостаточными.

А вот Бенфика поднялась на 24-е место – последнее проходное для выхода в стадию плей-офф. На стадии основного этапа португальский клуб набрал 9 очков. Кроме орлов с девятью очками в стыковые матчи попал и норвежский Буде/Глимт.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.