Голкіпер збірної України Анатолій Трубін став героєм матчу, в якому Бенфіка перемогла Реал Мадрид у заключному турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Саме гол українського голкіпера у компенсований час до другого тайму вивів португальський клуб до плейоф турніру.

Бенфіка – Реал: Трубін забив у ворота Куртуа

Бенфіка після двох таймів була на межі вильоту з Ліги чемпіонів, хоча перемагала мадридський Реал з рахунком 3:2. Для потрапляння до перших 24-х команд у таблиці орлам не вистачало одного гола.

Наприкінці компенсованого часу Джуд Беллінгем сфолив неподалік власного штрафного, тож Бенфіка отримала право на стандарт.

Головний тренер португальського клубу закликав всіх футболістів рушати до штрафного майданчика вершкових. Відтак голкіпер орлів Анатолій Трубін теж прийшов на пробиття штрафного.

Удар виконав норвезький хавбек Фредрік Аурснес, який навісив у штрафну Реала. Трубін виграв верхову боротьбу та головою вгатив у сітку воріт Тібо Куртуа, зробивши рахунок 4:2.

Бенфіка – Реал: відеоогляд матчу

Поразка позбавила шансів Реала на автоматичне потрапляння до 1/8 фіналу, тож на королівський клуб чекають стикові матчі. Зароблених 15 очок на основному етапі виявилося для мадридців недостатніми.

Натомість Бенфіка піднялася на 24-е місце – останнє прохідне для виходу до стадії плейоф. На стадії основного етапу португальський клуб набрав 9 очок. Окрім орлів із дев’ятьма очками у стикові матчі потрапив й норвезький Буде/Глімт.

