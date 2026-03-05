Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отличился дебютным голом за французский Лион. Это произошло в матче 1/4 финала Кубка Франции против Ланса.

Матч Лион – Ланс состоялся на стадионе Парк-Олимпик-Лионне в Лионе и завершился со счетом 2:2 в основное время. В серии пенальти более точными были игроки Ланса.

Лион – Ланс: дебютный гол Яремчука

Яремчук появился на поле в стартовом составе. Всего за матч он нанес пять ударов по воротам соперника, в том числе два в створ. Также 75% его передач были точными.

Украинец отличился дебютным голом за Лион, когда ткачи проигрывали 0:2. Это произошло во втором тайме на 68-й минуте, когда Роман замкнул навес от Реми Имбера в штрафной головой, сократив отставание.

На четвертой компенсированной минуте уже сам Имбер с подачи от Корентена Толиссо установил паритет в счете и перевел игру в серию пенальти.

При счете 3:3 в серии пенальти защитник Лиона Мусса Ниакате не сумел пробить голкипера Ланса, что стало решающим в определении обладателя путевки в полуфинал Кубка Франции.

За выход в финал турнира Ланс сыграет с Тулузой. Другую пару полуфиналистов сформировали Страсбург и Ницца.

