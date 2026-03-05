Дебютный гол Яремчука не спас Лион от вылета из Кубка Франции
- Роман Яремчук забил первый гол за Лион в матче Кубка Франции против Ланса.
- Матч Лион – Ланс завершился 2:2 в основное время, Ланс победил в серии пенальти.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отличился дебютным голом за французский Лион. Это произошло в матче 1/4 финала Кубка Франции против Ланса.
Матч Лион – Ланс состоялся на стадионе Парк-Олимпик-Лионне в Лионе и завершился со счетом 2:2 в основное время. В серии пенальти более точными были игроки Ланса.
Лион – Ланс: дебютный гол Яремчука
Яремчук появился на поле в стартовом составе. Всего за матч он нанес пять ударов по воротам соперника, в том числе два в створ. Также 75% его передач были точными.
Украинец отличился дебютным голом за Лион, когда ткачи проигрывали 0:2. Это произошло во втором тайме на 68-й минуте, когда Роман замкнул навес от Реми Имбера в штрафной головой, сократив отставание.
На четвертой компенсированной минуте уже сам Имбер с подачи от Корентена Толиссо установил паритет в счете и перевел игру в серию пенальти.
При счете 3:3 в серии пенальти защитник Лиона Мусса Ниакате не сумел пробить голкипера Ланса, что стало решающим в определении обладателя путевки в полуфинал Кубка Франции.
За выход в финал турнира Ланс сыграет с Тулузой. Другую пару полуфиналистов сформировали Страсбург и Ницца.