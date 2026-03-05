Ребров попросил изменить расписание: матч Заря – Шахтер в УПЛ перенесли
- УПЛ перенесла матч Заря – Шахтер 21-го тура на более поздний срок.
- Решение приняли после обращения Сергея Реброва о подготовке сборной.
- Сборная Украины 26 марта сыграет плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.
Дирекция украинской Премьер-лиги решила перенести матч Заря – Шахтер в рамках 21-го тура на более поздний срок.
Об изменениях в расписании сообщили на сайте УПЛ.
Матч Заря – Шахтер перенесли
Изменение в расписании 21-го тура УПЛ произошло по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва на фоне подготовки сине-желтых к матчам плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026.
Ребров обращался к Комитету сборных УАФ с предложением оптимизировать график, чтобы дать футболистам больше времени на подготовку к решающим матчам, ведь 21-тур запланирован на 18-22 марта, а игра против шведов в плей-офф – на 26 марта.
Зато матчи других клубов с участием игроков сборной Динамо, Полесья и Металлиста 1925 состоятся в середине недели.
Расписание матчей 21-го тура УПЛ
- Среда, 18 марта. 18:00. Кудровка – Полесье;
- Четверг, 19 марта. 13:00. Александрия – Динамо Киев;
- Четверг, 19 марта. 18:00. Металлист 1925 – Полтава;
- Суббота, 21 марта. 13:00. Кривбасс – Эпицентр;
- Суббота, 21 марта. 15:30. Рух – ЛНЗ;
- Воскресенье, 22 марта. 15:30. Верес – Колос Ковалевка;
- Воскресенье, 22 марта. 18:00. Карпаты – Оболонь;
- Отложено: Заря – Шахтер.
На решение УПЛ о переносе, вероятно, также повлиял матч Шахтера, который 19 марта сыграет ответную игру 1/8 финала Лиги конференций против польского Леха.
Сейчас лидером турнирной таблицы УПЛ является Шахтер, который имеет в активе 38 очков после 18 туров.