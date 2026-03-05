Дирекция украинской Премьер-лиги решила перенести матч Заря – Шахтер в рамках 21-го тура на более поздний срок.

Об изменениях в расписании сообщили на сайте УПЛ.

Матч Заря – Шахтер перенесли

Изменение в расписании 21-го тура УПЛ произошло по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва на фоне подготовки сине-желтых к матчам плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026.

Сейчас смотрят

Ребров обращался к Комитету сборных УАФ с предложением оптимизировать график, чтобы дать футболистам больше времени на подготовку к решающим матчам, ведь 21-тур запланирован на 18-22 марта, а игра против шведов в плей-офф – на 26 марта.

Зато матчи других клубов с участием игроков сборной Динамо, Полесья и Металлиста 1925 состоятся в середине недели.

Расписание матчей 21-го тура УПЛ

Среда, 18 марта. 18:00. Кудровка – Полесье;

Четверг, 19 марта. 13:00. Александрия – Динамо Киев;

Четверг, 19 марта. 18:00. Металлист 1925 – Полтава;

Суббота, 21 марта. 13:00. Кривбасс – Эпицентр;

Суббота, 21 марта. 15:30. Рух – ЛНЗ;

Воскресенье, 22 марта. 15:30. Верес – Колос Ковалевка;

Воскресенье, 22 марта. 18:00. Карпаты – Оболонь;

Отложено: Заря – Шахтер.

На решение УПЛ о переносе, вероятно, также повлиял матч Шахтера, который 19 марта сыграет ответную игру 1/8 финала Лиги конференций против польского Леха.

Сейчас лидером турнирной таблицы УПЛ является Шахтер, который имеет в активе 38 очков после 18 туров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.