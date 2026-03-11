Перед первым матчем Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала против Ливерпуля болельщики Галатасарая посвятили свой баннер нигерийскому нападающему Виктору Осимхену и его семье, растрогав спортсмена до слез перед матчем.

Рисунок на большом полотне был трибьютом его покойной матери, которую он потерял в очень молодом возрасте.

Баннер посвящен Осимхену и его матери

Виктор Осимхен родился в нигерийском городе Лагос и вырос вместе с шестью братьями и сестрами в однокомнатной квартире.

Его мама умерла, когда он был еще маленьким ребенком, поэтому Виктору пришлось продавать газеты и бутылки с водой на улицах Лагоса.

Victor Osimhen, emotional when he saw Galatasaray fans tifo dedicated to him and his family.@mbatuhanagir pic.twitter.com/GiEV93VLzW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2026

Впоследствии Осимхен стал одним из самых результативных бомбардиров Европы, зарабатывая около €300 тыс. в неделю.

На баннере изобразили Осимхена и его маму, а также слова: Мы – семья, а семья – это все.

View this post on Instagram A post shared by 433 (@433)

Невероятная дань уважения футболисту вызвала слезы на глазах Осимхена, когда звучал гимн Лиги чемпионов.

В матче против Ливерпуля нигериец отличился результативным пасом на Марио Лемина, который принес победу Галатасараю над Ливерпулем со счетом 1:0.

Ответный матч команд состоится 18 марта на Энфилде в Ливерпуле.

Источник : AS

