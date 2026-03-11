Фанаты Галатасарая посвятили баннер своему футболисту и его покойной матери
- Фанаты Галатасарая развернули баннер в честь Виктора Осимхена и его покойной матери.
- Нападающий эмоционально отреагировал на жест поддержки перед матчем Лиги чемпионов.
- В игре против Ливерпуля Осимхен отдал голевую передачу, а Галатасарай победил 1:0.
Перед первым матчем Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала против Ливерпуля болельщики Галатасарая посвятили свой баннер нигерийскому нападающему Виктору Осимхену и его семье, растрогав спортсмена до слез перед матчем.
Рисунок на большом полотне был трибьютом его покойной матери, которую он потерял в очень молодом возрасте.
Баннер посвящен Осимхену и его матери
Виктор Осимхен родился в нигерийском городе Лагос и вырос вместе с шестью братьями и сестрами в однокомнатной квартире.
Его мама умерла, когда он был еще маленьким ребенком, поэтому Виктору пришлось продавать газеты и бутылки с водой на улицах Лагоса.
Victor Osimhen, emotional when he saw Galatasaray fans tifo dedicated to him and his family.@mbatuhanagir pic.twitter.com/GiEV93VLzW
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2026
Впоследствии Осимхен стал одним из самых результативных бомбардиров Европы, зарабатывая около €300 тыс. в неделю.
На баннере изобразили Осимхена и его маму, а также слова: Мы – семья, а семья – это все.
View this post on Instagram
Невероятная дань уважения футболисту вызвала слезы на глазах Осимхена, когда звучал гимн Лиги чемпионов.
В матче против Ливерпуля нигериец отличился результативным пасом на Марио Лемина, который принес победу Галатасараю над Ливерпулем со счетом 1:0.
Ответный матч команд состоится 18 марта на Энфилде в Ливерпуле.