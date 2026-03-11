Перед першим матчем Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу проти Ліверпуля вболівальники Галатасарая присвятили свій банер нігерійському нападнику Віктору Осімхену та його родині, зворушивши спортсмена до сліз перед матчем.

Малюнок на великому полотні був триб’ютом його покійній матері, яку він втратив у дуже молодому віці.

Банер присвячений Осімхену та його матері

Віктор Осімхен народився у нігерійському місті Лагос та виріс разом із шістьма братами та сестрами в однокімнатній квартирі.

Його мама померла, коли він був ще малою дитиною, тож Віктору довелося продавати газети та пляшки з водою на вулицях Лагоса.

Victor Osimhen, emotional when he saw Galatasaray fans tifo dedicated to him and his family.@mbatuhanagir pic.twitter.com/GiEV93VLzW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2026

Згодом Осімхен став одним із найрезультативніших бомбардирів Європи, заробляючи близько €300 тис. на тиждень.

На банері зобразили Осімхена та його маму, а також слова: Ми – сім’я, а сім’я – це все.

Неймовірна данина поваги футболісту викликала сльози на очах Осімхена, коли лунав гімн Ліги чемпіонів.

У матчі проти Ліверпуля нігерієць відзначився результативним пасом на Маріо Леміна, який приніс перемогу Галатасараю над Ліверпулем з рахунком 1:0.

Матч-відповідь команд відбудеться 18 березня на Енфілді у Ліверпулі.

Джерело : AS

