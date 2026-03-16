Стал известен состав сборной Украины, которая будет готовиться к двум мартовским матчам.

Об этом заявил главный тренер сборной Сергей Ребров, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Состав сборной Украины на мартовские матчи

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч отборочного турнира к Чемпионату мира-2026 против Швеции. В зависимости от результата, 31 марта сине-желтых ждет либо финал плей-офф против победителя пары Польша — Албания, либо товарищеская встреча с командой, уступившей в этом противостоянии.

Оба поединка украинская сборная примет в испанской Валенсии на стадионе Сьютат-де-Валенсия.

В основной заявку команды вошли 26 игроков, еще девять находятся в резерве.

В состав сборной Украины вошли:

вратари – Анатолий Трубин (Бенфика, Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер, Донецк), Руслан Нещерет (Динамо, Киев);

защитники – Илья Забарный (Пари Сен-Жермен, Париж, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер, Донецк), Максим Таловер (Сток Сити, Англия), Виталий Миколенко (Эвертон, Ливерпуль, Англия), Александр Тимчик (Динамо, Киев), Богдан Михайличенко и Борис Крушинский (Полесье, Житомир);

полузащитники – Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925 Харьков), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Георгий Судаков (Бенфика Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский (Дженоа, Генуя, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (трое – Динамо, Киев), Алексей Гуцуляк (Полесье, Житомир), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Александр Зубков (Трабзонспор, Трабзон, Турция);

нападающие – Владислав Ванат (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо Киев).

В резервный список вошли Евгений Волинец, Сергей Чоботенко, Эдуард Сарапий, Александр Назаренко и Игорь Краснопир (Полесье Житомир), Константин Вивчаренко и Владимир Бражко (Динамо Киев), Егор Назарина (Шахтер Донецк), Алексей Сыч (Карпаты Львов).

