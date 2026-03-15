Учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формулы-1 перенесены.

Об этом сообщается на сайте Formula 1.

Так, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формулы-1, а также этапы Формулы-2, Формулы-3 и F1 ACADEMY перенесены из соображений безопасности.

Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Формулы-1, сказал: «Хотя это было трудное решение, но, к сожалению, на данном этапе оно является правильным, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке».

