Марта Бондаренко, редактор ленты
Формула-1 отложила два этапа на Ближнем Востоке из-за ситуации с безопасностью
Учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формулы-1 перенесены.
Об этом сообщается на сайте Formula 1.
Перенос гонок Формулы-1
Так, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии Формулы-1, а также этапы Формулы-2, Формулы-3 и F1 ACADEMY перенесены из соображений безопасности.
Стефано Доменикали, президент и генеральный директор Формулы-1, сказал: «Хотя это было трудное решение, но, к сожалению, на данном этапе оно является правильным, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке».
