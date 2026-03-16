Стало відомо склад збірної України, який готуватиметься до двох березневих матчів.

Про це заявив головний тренер збірної Сергій Ребров, повідомляє Українська асоціація футболу.

Склад збірної України на березневі матчі

26 березня збірна України проведе півфінальний матч відбору на Чемпіонат світу-2026 проти Швеції. Залежно від результату, 31 березня на синьо-жовтих чекає або фінал плейоф проти переможця пари Польща — Албанія, або товариська зустріч із командою, що поступилася в цьому протистоянні.

Обидва поєдинки українська збірна прийматиме в іспанській Валенсії на стадіоні Сьютат-де-Валенсія.

До головної заявки команди увійшли 26 гравців, ще дев’ятеро перебувають у резерві.

До складу збірної України увійшли:

воротарі – Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо Київ);

захисники – Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар Донецьк), Максим Таловєров (Сток Сіті, Англія), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко та Борис Крушинський (Полісся Житомир);

півзахисники – Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (троє – Динамо Київ), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор Трабзон, Туреччина);

нападники – Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Ліон, Франція), Матвій Пономаренко (Динамо Київ).

До резервного списку увійшли Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко та Ігор Краснопір (Полісся Житомир), Костянтин Вівчаренко та Володимир Бражко (Динамо Київ), Єгор Назарина (Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Карпати Львів).

