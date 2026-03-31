Бывший полузащитник донецкого Шахтера Дуглас Коста вспомнил о периоде своей карьеры в Украине. Он отметил, что вторжение России в 2014 году перечеркнуло его карьеру в Шахтере.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Tuttosport.

Дуглас Коста об игре за Шахтер

Сначала футболист вспомнил, что спровоцировало его решение покинуть «горняков» и как это произошло.

– Я боялся, что там умру. Я переехал в Киев из Донецка, как только смог. После летнего отпуска меня продали в Баварию. Я больше не мог жить в Украине, потому что боялся за семью. Но я всегда буду благодарен за те 5,5 лет, которые я там провел. Шахтер был командой, которая играла в великолепный футбол с Фернандиньо, Виллианом и многими другими, – сказал футболист.

Коста добавил, что команда обладала невероятной техникой, а тогдашний главный тренер Мирча Луческу знал, “как из нас выжать максимум”.

– Это было прекрасное время в моей жизни, а потом война все изменила. Украинский народ замечательный, я никогда этого не забуду, – заявил Коста.

35-летний атакующий полузащитник сейчас выступает за Кьево в Серии D.

Переход в Баварию обошелся мюнхенскому клубу в 2015 году в €30 млн. После Коста защищал цвета туринского Ювентуса, бразильских Гремио и Флуминенсе, американского Лос-Анджелес Гэлакси и австралийского Сиднея.

