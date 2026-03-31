Колишній півзахисник донецького Шахтаря Дуглас Коста пригадав період своєї кар’єри в Україні. Він зазначив, що вторгнення Росії у 2014 році перекреслили його кар’єру у Шахтарі.

Про це він сказав в інтерв’ю італійському виданню Tuttosport.

Дуглас Коста про гру за Шахтар

Спершу футболіст пригадав, що спровокувало його рішення залишити гірників і як це сталося.

– Я боявся, що там помру. Я переїхав до Києва з Донецька, щойно зміг. Після літньої відпустки мене продали до Баварії. Я більше не міг жити в Україні, бо боявся за сім’ю. Але я завжди буду вдячний за ті 5,5 років, які я там провів. Шахтар був командою, яка грала у чудовий футбол із Фернандіньо, Вілліаном та багатьма іншими, – сказав футболіст.

Коста додав, що команда володіла неймовірною технікою, а тодішній головний тренер Мірча Луческу знав, “як з нам вичавити максимум.

– Це був чудовий час у моєму житті, а потім війна все змінила. Український народ чудовий, я ніколи цього не забуду, – заявив Коста.

35-річний атакуючий півзахисник зараз виступає за К’єво у Серії D.

Перехід до Баварії обійшовся мюнхенському клубу у 2015 році у €30 млн. Після Коста захищав кольори туринського Ювентуса, бразильських Греміо та Флуміненсе, американського Лос-Анджелес Гелаксі та та австралійський Сідней.

