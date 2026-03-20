На матче с Шахтером фанаты Леха выкрикивали оскорбительные лозунги о Бандере
Болельщики польского Леха вновь скандировали оскорбительные лозунги на матче против Шахтера в рамках 1/8 финала.
Встреча команд состоялась в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и завершилась поражением горняков со счетом 1:2. Однако по сумме двух матчей дальше прошел Шахтер (4:3).
Фанаты Леха выкрикивали нецензурные лозунги
Польские фанаты выкрикивали ругательства в адрес лидера ОУН Степана Бандеры.
Как сообщает издание Tribuna.com, из фанатского сектора Леха скандировали “Е***ь Бандеру”.
Также ультрас польского клуба использовали фразу: Помним Волынь.
Подобное происходило и в первом матче, который состоялся в Познани.
Сам матч завершился массовой дракой на поле с участием футболистов обеих команд уже после финального свистка. Тренерские штабы и судейская бригада пытались разнять игроков.
В итоге за инцидент вторую желтую карточку получил защитник Шахтера Алаа Грам. Для тунисца это было второе предупреждение в матче. Первую желтую карточку он получил за фол.
Со стороны Леха желтую карточку получил Микаэль Исхак. Именно шведского футболиста оттаскивали от эпицентра конфликта.