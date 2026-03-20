Болельщики польского Леха вновь скандировали оскорбительные лозунги на матче против Шахтера в рамках 1/8 финала.

Встреча команд состоялась в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана и завершилась поражением горняков со счетом 1:2. Однако по сумме двух матчей дальше прошел Шахтер (4:3).

Фанаты Леха выкрикивали нецензурные лозунги

Польские фанаты выкрикивали ругательства в адрес лидера ОУН Степана Бандеры.

Как сообщает издание Tribuna.com, из фанатского сектора Леха скандировали “Е***ь Бандеру”.

Также ультрас польского клуба использовали фразу: Помним Волынь.

Подобное происходило и в первом матче, который состоялся в Познани.

Сам матч завершился массовой дракой на поле с участием футболистов обеих команд уже после финального свистка. Тренерские штабы и судейская бригада пытались разнять игроков.

В итоге за инцидент вторую желтую карточку получил защитник Шахтера Алаа Грам. Для тунисца это было второе предупреждение в матче. Первую желтую карточку он получил за фол.

Со стороны Леха желтую карточку получил Микаэль Исхак. Именно шведского футболиста оттаскивали от эпицентра конфликта.

