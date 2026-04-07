Бывший капитан сборной Украины стал “президентом” псевдоклуба Шахтер в Донецке
- Игорь Петров возглавил фейковый Шахтер во временно оккупированном Донецке
- Клуб выступает в низших дивизионах России и проводит домашние матчи в Таганроге.
Бывший капитан сборной Украины по футболу Игорь Петров стал “президентом” фейкового Шахтера во временно оккупированном Донецке.
Об этом сообщило издание Горловка.ua
Игорь Петров возглавил фейковый Шахтер в “ДНР”
После оккупации Донецка российской армией Петров остался в городе. В 2016 году он возглавил так называемый футбольный союз террористической группировки. Также он получил российское гражданство.
Как игрок Петров защищал цвета донецких клубов Шахтер и Металлург, а также израильских Бейтар и Ирони.
За сборную Украины он провел три матча. Дебютировал за национальную команду 7 сентября 1994 года в отборе на Евро-1996 против сборной Литвы. Петров стал первым капитаном сине-желтых в официальном матче.
После завершения игровой карьеры в 1998 году он перешел на тренерскую работу и трудился в структуре Шахтера. С 2005 по 2012 год возглавлял донецкий Олимпик.
Фейковый Шахтер, “президентом” которого стал Петров, выступает в дивизионе Б Второй лиги России. Домашние матчи псевдоклуб проводит в российском Таганроге.
Отметим, что в 2025 году Украинская ассоциация футбола (УАФ) обращалась в УЕФА с заявлением о фактах незаконной интеграции футбольных клубов с временно оккупированных территорий Украины во внутренние соревнования России.