Колишній капітан збірної України з футболу Ігор Петров став “президентом” фейкового Шахтаря в тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомило видання Горловка.ua

Ігор Петров очолив фейковий Шахтар у “ДНР”

Після окупації Донецька російською армією Петров залишився у місті. У 2016 році він очолив так званий футбольний союз терористичного угруповання. Також він отримав російське громадянство.

Як гравець Петров захищав кольори донецьких клубів Шахтар та Металург, а також ізраїльські Бейтар та Іроні.

За збірну України він провів три матчі. Дебютував за національну команду 7 вересня 1994 у відборі на Євро-1996 проти команди Литви. Петров став першим капітаном синьо-жовтих в офіційному матчі.

Після завершення кар’єри гравця у 1998 році він перейшов на тренерську роботу та працював у структурі Шахтаря. Із 2005 до 2012 рік очолював донецький Олімпік.

Фейковий Шахтар, “президентом” якого став Петров, виступає у дивізіоні Б Другої ліги Росії. Домашні матчі псевдоклуб проводить у російському Таганрозі.

Зазначимо, що у 2025 році Українська асоціація футболу (УАФ) зверталася до УЄФА із заявою щодо фактів незаконної інтеграції футбольних клубів із тимчасово окупованих територій України у внутрішні змагання Росії.

