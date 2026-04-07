В Международный день спорта на благо развития и мира испанский защитник Серхио Рамос неожиданно позвонил по телефону юному футболисту киевского Локомотива Тарасу.

Испанский защитник Серхио Рамос опубликовал свой разговор с юным футболистом киевского Локомотива, который мечтает стать профессиональным игроком, однако вынужден прятаться от российских обстрелов.

– Я хочу поделиться историей Тараса. Ему 13 лет, он живет в Киеве и мечтает стать профессиональным футболистом. Но его реальность – это сирены, укрытие и страх. Однако он продолжает двигаться вперед. Его история показывает, что спорт – это больше, чем игра. Он развивает стойкость, надежду и чувство принадлежности. Смотрите, распространяйте и поддерживайте UNICEF, чтобы они могли продолжать защищать детей, растущих в войне по всему миру, – написал Рамос в своем Instagram.

Следует отметить, что Серхио Рамос неоднократно поддерживал Украину после начала полномасштабной войны.

Пока 40-летний испанец остается без клуба. В конце 2025 года легенда Реала покинул мексиканский Монтеррей.

