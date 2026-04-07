У Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру іспанський захисник Серхіо Рамос несподівано зателефонував юному футболісту київського Локомотива Тарасу.

Серхіо Рамос зателефонував юному українському футболісту

Іспанський захисник Серхіо Рамос опублікував свою розмову з юним футболістом київського Локомотива, який мріє стати професійним гравцем, проте змушений ховатися від російських обстрілів.

– Я хочу поділитися історією Тараса. Йому 13 років, він живе в Києві та мріє стати професійним футболістом. Але його реальність – це сирени, укриття та страх. Проте він продовжує рухатися вперед.

Його історія показує, що спорт – це більше, ніж гра. Він розвиває стійкість, надію та почуття приналежності. Дивіться, поширюйте та підтримуйте ЮНІСЕФ, щоб вони могли продовжувати захищати дітей, які ростуть у війні по всьому світу, – написав Рамос у своєму Instagram.

 

Зараз дивляться
Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Sergio Ramos (@sergioramos)

Варто зазначити, що Серхіо Рамос неодноразово підтримував Україну після початку повномасштабної війни.

Наразі 40-річний іспанець залишається без клубу. Наприкінці 2025 року легенда Реала покинув мексиканський Монтеррей.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніСерхіо РамосФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.