У Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру іспанський захисник Серхіо Рамос несподівано зателефонував юному футболісту київського Локомотива Тарасу.

Іспанський захисник Серхіо Рамос опублікував свою розмову з юним футболістом київського Локомотива, який мріє стати професійним гравцем, проте змушений ховатися від російських обстрілів.

– Я хочу поділитися історією Тараса. Йому 13 років, він живе в Києві та мріє стати професійним футболістом. Але його реальність – це сирени, укриття та страх. Проте він продовжує рухатися вперед.

Його історія показує, що спорт – це більше, ніж гра. Він розвиває стійкість, надію та почуття приналежності. Дивіться, поширюйте та підтримуйте ЮНІСЕФ, щоб вони могли продовжувати захищати дітей, які ростуть у війні по всьому світу, – написав Рамос у своєму Instagram.