Несподівано зателефонував: екскапітан Реала Серхіо Рамос підтримав українського футболіста
- Екс-капітан Реала Серхіо Рамос зателефонував 13-ріному українському футболісту Тарасу, аби підтримати його жагу до спорту.
- Іспанський футболіст своїм вчинком нагадав світу про війну в Україні та життя в умовах постійних обстрілів та російського терору.
У Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру іспанський захисник Серхіо Рамос несподівано зателефонував юному футболісту київського Локомотива Тарасу.
Іспанський захисник Серхіо Рамос опублікував свою розмову з юним футболістом київського Локомотива, який мріє стати професійним гравцем, проте змушений ховатися від російських обстрілів.
– Я хочу поділитися історією Тараса. Йому 13 років, він живе в Києві та мріє стати професійним футболістом. Але його реальність – це сирени, укриття та страх. Проте він продовжує рухатися вперед.
Його історія показує, що спорт – це більше, ніж гра. Він розвиває стійкість, надію та почуття приналежності. Дивіться, поширюйте та підтримуйте ЮНІСЕФ, щоб вони могли продовжувати захищати дітей, які ростуть у війні по всьому світу, – написав Рамос у своєму Instagram.
Варто зазначити, що Серхіо Рамос неодноразово підтримував Україну після початку повномасштабної війни.
Наразі 40-річний іспанець залишається без клубу. Наприкінці 2025 року легенда Реала покинув мексиканський Монтеррей.