Федерация футбола Румынии объявила о назначении нового главного тренера национальной сборной. Эту должность занял Георге Хаджи.

Об этом сообщили на официальном сайте футбольного органа.

Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на четыре года. Георге сменил на этом посту Мирчу Луческу, скончавшегося 7 апреля в возрасте 80 лет.

– Румынская федерация футбола объявляет о назначении самого выдающегося игрока в истории нашего футбола на должность главного тренера. Георге Хаджи, символ высоких достижений, подписал контракт на следующие два отборочных цикла, поставив целью вернуть национальную сборную в элиту мирового футбола, – говорится в сообщении.

Хаджи во второй раз в своей карьере возглавит сборную Румынии. Впервые он работал в тренерском кресле национальной сборной в 2001 году. Тогда команда под его руководством не вышла на ЧМ-2002.

Как игрок Георге Хаджи выступал за мадридский Реал, каталонскую Барселону и турецкий Галатасарай.

За сборную Румынии он провел 124 матча в период с 1983 по 2000 год и забил 35 голов.

Помимо сборной Румынии он также возглавлял турецкие клубы Бурсаспор и Галатасарай, а также румынские Политехника Тимишоара, Стяуа, Вииторул и Фарул.

Напомним, Мирча Луческу умер 7 апреля в возрасте 80 лет. Сборная Румынии не смогла выйти на ЧМ-2026, уступив в полуфинале плей-офф Турции. После этого Луческу был уволен с поста тренера.

Через три дня после матча во время технического совещания на тренировочной базе Луческу стало плохо, и его госпитализировали. Впоследствии его ввели в состояние искусственной комы, из которой 80-летний Луческу выйти не смог.

