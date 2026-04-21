Федерація футболу Румунії оголосила про призначення нового головного тренера національної збірної. Посаду обійняв Георге Хаджі.

Про це повідомили на офіційному сайті футбольного органу.

Угода з 61-річним фахівцем розрахована на чотири роки. Георге замінив на посаді Мірчу Луческу, який помер 7 квітня у віці 80 років.

– Румунська федерація футболу оголошує про призначення найвидатнішого гравця в історії нашого футболу на посаду головного тренера. Георге Хаджі, символ високих досягнень, підписав контракт на наступні два відбіркові цикли, маючи за мету повернути національну збірну до еліти світового футболу, – йдеться у повідомленні.

Хаджі вдруге у своїй кар’єрі очолить збірну Румунії. Вперше він працював у тренерському кріслі національної збірної у 2001 році. Тоді команда під його керівництвом не вийшла на ЧС-2002.

Як гравець Георге Хаджі виступав за мадридський Реал, каталонську Барселону та турецький Галатасарай.

За збірну Румунії він провів 124 матчів у період від 1983 до 2000 року і забив 35 голів.

Окрім збірної Румунії він також очолював турецькі клуби Бурсаспор і Галатасарай, а також румунські Політехніка Тімішоара, Стяуа, Віїторул та Фарул.

Нагадаємо, Мірча Луческу помер 7 квітня у віці 80 років. Збірна Румунії не змогла вийти на ЧС-2026, програвши у півфіналі плейоф Туреччині. Після цього Луческу було звільнено з посади тренера.

Через три дні після матчу під час технічної наради на тренувальній базі Луческу стало зле і його ушпиталили. Згодом, його ввели в стан штучної коми, з якої 80-річний Луческу вийти не зміг.

