Нову домашню арену Динамо Бухарест перейменують на честь Мірчи Луческу. Запуск юридичних процедур для зміни назви стадіону підтвердив глава МВС Румунії Каталін Предою.

Про це пише румунське видання Sport.ro.

Посадовець заявив, що на знак поваги до кар’єри Мірчі Луческу новий стадіон Динамо у Бухаресті носитиме назву Стадіон Динамо імені Мірчі Луческу.

Він заявив, що від імені Міністерства внутрішніх справ, клубу Динамо Бухарест, колег і особисто висловлює повагу до Мірчі Луческу як професіонала й патріота та співчуття з приводу його передчасної смерті.

– Великий Мірча Луческу зробив революцію в румунському футболі, у професії футбольного тренера і став національним надбанням, визнаним у всьому світі. На знак поваги до тих чудових речей, які великий Мірча Луческу привніс у румунський футбол, у нашу країну, а також у світовий футбол, ми вирішили розпочати юридичні процедури, щоб назвати майбутній стадіон клубу Динамо – Стадіон Динамо імені Мірчі Луческу. Нехай Бог дарує великий Мірчі Луческу спокій і мир, — сказав Предою.

Нагадаємо, Мірча Луческу помер 7 квітня у віці 80 років.

Луческу ушпиталили з тренувальної бази через три дні після поразки Румунії від Туреччини у відборі на ЧС-2026. Тренера мали виписати у п’ятницю, але того ж дня він переніс гострий інфаркт міокарда.

Мірча Луческу очолював Шахтар Донецьк у 2004–2016 роках, за цей час команда провела під його керівництвом 573 матчі: 397 перемог, 85 нічиїх і 91 поразку. Разом із гірниками він здобув 22 трофеї, серед яких Кубок УЄФА-2008/09.

У період 2020–2023 років тренер працював із Динамо Київ, провівши 118 матчів (65 перемог, 19 нічиїх, 34 поразки) та вигравши з командою три титули: чемпіонат України, Кубок і Суперкубок.

