Президент Дональд Трамп заявив, що США не хочуть чинити тиск на іранських спортсменів, які планують взяти участь у чемпіонаті світу з футболу цього літа, який приймуть Сполучені Штати, Канада та Мексика.

Про це повідомляє CNN.

Іран має зіграти з Новою Зеландією, Єгиптом та Бельгією. Два матчі команди заплановані у Лос-Анджелесі, а один у Сіетлі.

Однак у середу з’явилися повідомлення про те, що спеціальний посланник США Паоло Замполлі, який представляє інтереси Трампа, намагався просувати заміну збірної Ірану на команду Італії, яка не пройшла відбір.

На прохання надати пояснення Замполлі сказав CNN, що він запропонував цю ідею Трампу та президенту ФІФА Джанні Інфантіно, додавши, що, вважав, Іран не планував брати участь у турнірі.

Насправді ж, Тегеран попри конфлікт на Близькому Сході, подав сигнали, що планує взяти участь у турнірі, і працює над тим, щоб зробити це безпечно.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США не забороняли Ірану брати участь у турнірі.

– Проблема з Іраном полягає не в їхніх спортсменах. Проблема в деяких інших людях, яких (вони, – Ред.) хотіли б привезти з собою – деякі з них мають зв’язки з КВІР. Ми, можливо, не зможемо їх впустити, — сказав Рубіо журналістам.

Він додав, що будь-які повідомлення про заміну Ірану Італією є лише спекуляціями.

Матч-відкриття ЧС-2026 має відбутися 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальна гра – 19 липня у Нью-Йорку.

Загалом у чемпіонаті світу-2026 візьмуть участь 48 команд, із яких 45 збірних відібралися через кваліфікаційні турніри. Із детальним списком країн-учасниць можна ознайомитися за цим посиланням.

