В ночь на 24 апреля российские войска совершили очередную массированную атаку по Украине. Больше всего пострадала Одесса, где под ударом оказались жилые кварталы — есть погибшие и раненые.

Кроме того, в Черном море российские беспилотники ударили по гражданскому судну, которое двигалось к портам Большой Одессы.

Параллельно атаки продолжались в Днепропетровской и Николаевской областях.

На международном уровне прозвучали новые заявления о безопасности, саммите G20 и масштабной финансовой помощи Украине от ЕС.

О главных событиях ночи 24 апреля — читайте дальше.

Атака на Одессу и судно в Черном море

В ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированную атаку по Одессе, применив ударные беспилотники, которые заходили из акватории Черного моря.

О движении дронов Воздушные силы сообщали еще в 23:57. Впоследствии в городе прогремели взрывы.

По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, враг направил удар по жилым кварталам. Зафиксировано попадание в несколько домов — две двухэтажки и трехэтажное жилое здание.

Также поврежден нежилой объект. На разных локациях работали медики — части пострадавших помощь оказали на месте, других госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли супруги в возрасте по 75 лет. Всего пострадали 15 человек, из них восемь находятся в больницах.

Кроме того, в Черном море российские беспилотники атаковали торговое судно, которое двигалось по украинскому морскому коридору в порты Большой Одессы.

Речь идет о балкере под флагом Сент-Китса и Невиса. По предварительным данным, судно подверглось поражению двумя беспилотниками.

В результате атаки на борту возник пожар. Экипаж оперативно его ликвидировал. Информация о пострадавших уточняется.

Атаки на Днепропетровскую область

В Днепропетровской области ночью и утром 24 апреля российские войска более десяти раз атаковали регион дронами и артиллерией.

Под ударами оказались сразу три района области.

В Кривом Роге в результате атаки возник пожар и повреждена инфраструктура. Пострадали двое мужчин.

На Никопольщине враг обстреливал Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую общины.

В Синельниковском районе, в частности в Богиновской общине, из-за российской атаки также возник пожар.

Кроме того, пять человек, пострадавших во время предыдущего удара по Днепру, остаются в больницах. Среди них — двое детей в возрасте 9 и 14 лет.

Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней тяжести. Еще восемь пострадавших проходят лечение амбулаторно.

Обстрел Николаевского района

В Николаевском районе в результате утренней атаки Шахедов и падения обломков пострадали два человека.

45-летняя женщина получила легкие ранения, а 68-летняя — острую реакцию на стресс.

Обе пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

Также в результате атаки повреждены два частных дома.

Заявления США по Ирану

В США разрабатывают план возможных ударов по иранским объектам в случае срыва режима прекращения огня.

Речь идет о потенциальных атаках в районе Ормузского пролива, а также в южной части Персидского и Оманского заливов.

По данным источников, среди возможных целей — скоростные ударные катера, минные суда и другие средства, которые Иран использует для контроля над морскими путями.

В то же время эксперты отмечают, что даже в случае таких ударов быстро восстановить полноценное судоходство будет сложно.

Трамп высказался о визите Путина на саммит G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что не посылал приглашение российскому диктатору Владимиру Путину на саммит G20, который планируют провести в Майами.

— Я не приглашал Путина на саммит G20, но, если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно, — сказал он.

Ранее в МИД РФ заявляли о якобы полученном приглашении, однако пока официального подтверждения этому нет.

По данным западных СМИ, окончательное решение по составу участников саммита еще не принято.

Новое командование 14 ОМБр ВСУ

В Вооруженных Силах Украины назначили нового командира 14 отдельной механизированной бригады.

Им стал полковник Тарас Максимов, который возглавил подразделение на Купянском направлении.

Изменения произошли после выявления проблем в бригаде, в частности потери части позиций и трудностей с обеспечением продовольствием военных.

Сейчас продолжается служебное расследование, а новое руководство уже работает над стабилизацией ситуации и налаживанием логистики.

Украинские дроны против Шахедов

Украинские дроны-перехватчики демонстрируют высокую эффективность в борьбе с российскими беспилотниками.

По словам представителей Минобороны, дроны типа P1-Sun уже перехватили более 3 тыс. Шахедов.

Их эффективность достигает до 90%, при этом стоимость таких систем значительно ниже, чем у ракет-перехватчиков.

Это делает развитие дроновых технологий одним из ключевых направлений обороны Украины.

Помощь ЕС и санкции против РФ

Европейский Союз подтвердил запуск масштабной программы финансовой поддержки Украины объемом €90 млрд.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

По ее словам, ЕС уже выполнил основную часть подготовительной работы, и первый транш финансирования может быть предоставлен уже в этом квартале.

Общий пакет составляет €90 млрд, из которых €45 млрд запланированы на 2026 год.

Финансирование будет распределено следующим образом:

около €60 млрд — на оборону Украины;

€30 млрд — на бюджетную поддержку, включая социальные выплаты.

Часть средств направят на закупку украинских беспилотников, вооружения и систем противовоздушной обороны, а также на подготовку к зимнему периоду и защиту энергосистемы.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает получить первый транш как можно быстрее, ведь эти средства критически важны для армии и стабильности государства.

Параллельно ЕС принял 20-й пакет санкций против России. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в нем учтено до 70-80% украинских предложений.

Санкции охватывают оборонные предприятия, банковский сектор и танкерный флот РФ.

Украина также передает партнерам данные об иностранных компонентах в российском оружии, чтобы ограничить возможности агрессора производить новые дроны и ракеты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 521-е сутки.

