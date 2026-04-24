События ночи 24 апреля: удар по Одессе и комментарии Трампа о приглашении Путина на G20
В ночь на 24 апреля российские войска совершили очередную массированную атаку по Украине. Больше всего пострадала Одесса, где под ударом оказались жилые кварталы — есть погибшие и раненые.
Кроме того, в Черном море российские беспилотники ударили по гражданскому судну, которое двигалось к портам Большой Одессы.
Параллельно атаки продолжались в Днепропетровской и Николаевской областях.
На международном уровне прозвучали новые заявления о безопасности, саммите G20 и масштабной финансовой помощи Украине от ЕС.
О главных событиях ночи 24 апреля — читайте дальше.
- Атака на Одессу и судно в Черном море
- Атаки на Днепропетровскую область
- Обстрел Николаевского района
- Заявления США относительно Ирана
- Трамп высказался о визите Путина на саммит G20
- Новое командование 14 ОМБр ВСУ
- Украинские дроны против Шахедов
- Помощь ЕС и санкции против РФ
Атака на Одессу и судно в Черном море
В ночь на 24 апреля российские войска осуществили массированную атаку по Одессе, применив ударные беспилотники, которые заходили из акватории Черного моря.
О движении дронов Воздушные силы сообщали еще в 23:57. Впоследствии в городе прогремели взрывы.
По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, враг направил удар по жилым кварталам. Зафиксировано попадание в несколько домов — две двухэтажки и трехэтажное жилое здание.
Также поврежден нежилой объект. На разных локациях работали медики — части пострадавших помощь оказали на месте, других госпитализировали.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки погибли супруги в возрасте по 75 лет. Всего пострадали 15 человек, из них восемь находятся в больницах.
Кроме того, в Черном море российские беспилотники атаковали торговое судно, которое двигалось по украинскому морскому коридору в порты Большой Одессы.
Речь идет о балкере под флагом Сент-Китса и Невиса. По предварительным данным, судно подверглось поражению двумя беспилотниками.
В результате атаки на борту возник пожар. Экипаж оперативно его ликвидировал. Информация о пострадавших уточняется.
Атаки на Днепропетровскую область
В Днепропетровской области ночью и утром 24 апреля российские войска более десяти раз атаковали регион дронами и артиллерией.
Под ударами оказались сразу три района области.
В Кривом Роге в результате атаки возник пожар и повреждена инфраструктура. Пострадали двое мужчин.
На Никопольщине враг обстреливал Никополь, Марганецкую, Червоногригорьевскую и Покровскую общины.
В Синельниковском районе, в частности в Богиновской общине, из-за российской атаки также возник пожар.
Кроме того, пять человек, пострадавших во время предыдущего удара по Днепру, остаются в больницах. Среди них — двое детей в возрасте 9 и 14 лет.
Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней тяжести. Еще восемь пострадавших проходят лечение амбулаторно.
Обстрел Николаевского района
В Николаевском районе в результате утренней атаки Шахедов и падения обломков пострадали два человека.
45-летняя женщина получила легкие ранения, а 68-летняя — острую реакцию на стресс.
Обе пострадавшие получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.
Также в результате атаки повреждены два частных дома.
Заявления США по Ирану
В США разрабатывают план возможных ударов по иранским объектам в случае срыва режима прекращения огня.
Речь идет о потенциальных атаках в районе Ормузского пролива, а также в южной части Персидского и Оманского заливов.
По данным источников, среди возможных целей — скоростные ударные катера, минные суда и другие средства, которые Иран использует для контроля над морскими путями.
В то же время эксперты отмечают, что даже в случае таких ударов быстро восстановить полноценное судоходство будет сложно.
Трамп высказался о визите Путина на саммит G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что не посылал приглашение российскому диктатору Владимиру Путину на саммит G20, который планируют провести в Майами.
— Я не приглашал Путина на саммит G20, но, если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно, — сказал он.
Ранее в МИД РФ заявляли о якобы полученном приглашении, однако пока официального подтверждения этому нет.
По данным западных СМИ, окончательное решение по составу участников саммита еще не принято.
Новое командование 14 ОМБр ВСУ
В Вооруженных Силах Украины назначили нового командира 14 отдельной механизированной бригады.
Им стал полковник Тарас Максимов, который возглавил подразделение на Купянском направлении.
Изменения произошли после выявления проблем в бригаде, в частности потери части позиций и трудностей с обеспечением продовольствием военных.
Сейчас продолжается служебное расследование, а новое руководство уже работает над стабилизацией ситуации и налаживанием логистики.
Украинские дроны против Шахедов
Украинские дроны-перехватчики демонстрируют высокую эффективность в борьбе с российскими беспилотниками.
По словам представителей Минобороны, дроны типа P1-Sun уже перехватили более 3 тыс. Шахедов.
Их эффективность достигает до 90%, при этом стоимость таких систем значительно ниже, чем у ракет-перехватчиков.
Это делает развитие дроновых технологий одним из ключевых направлений обороны Украины.
Помощь ЕС и санкции против РФ
Европейский Союз подтвердил запуск масштабной программы финансовой поддержки Украины объемом €90 млрд.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Антониу Коштой.
По ее словам, ЕС уже выполнил основную часть подготовительной работы, и первый транш финансирования может быть предоставлен уже в этом квартале.
Общий пакет составляет €90 млрд, из которых €45 млрд запланированы на 2026 год.
Финансирование будет распределено следующим образом:
- около €60 млрд — на оборону Украины;
- €30 млрд — на бюджетную поддержку, включая социальные выплаты.
Часть средств направят на закупку украинских беспилотников, вооружения и систем противовоздушной обороны, а также на подготовку к зимнему периоду и защиту энергосистемы.
Зеленский отметил, что Украина рассчитывает получить первый транш как можно быстрее, ведь эти средства критически важны для армии и стабильности государства.
Параллельно ЕС принял 20-й пакет санкций против России. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в нем учтено до 70-80% украинских предложений.
Санкции охватывают оборонные предприятия, банковский сектор и танкерный флот РФ.
Украина также передает партнерам данные об иностранных компонентах в российском оружии, чтобы ограничить возможности агрессора производить новые дроны и ракеты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 521-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.