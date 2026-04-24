Жюри Венецианской биеннале не будет рассматривать российских деятелей искусства среди претендентов на главные награды — Золотого и Серебряного львов.

В то же время участие России в выставке не отменили. Такой же подход будет применен и к Израилю.

Что решило жюри

Пятеро членов жюри заявили, что не будут оценивать художников из стран, лидеры которых имеют ордера на арест от Международного уголовного суда за военные преступления и преступления против человечности.

К слову, в заявлении не указаны названия стран, однако под эти критерии подпадают именно Россия и Израиль. В частности, речь идет об ордере МУС на арест президента РФ Владимира Путина из-за депортации украинских детей, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время войны в Газе.

Свое решение жюри объяснило “защитой прав человека” и подчеркнуло, что считает это частью своей роли на выставке, которая откроется 9 мая.

В фонде La Biennale di Venezia заявили, что жюри действует автономно, а эта позиция является “естественным проявлением свободы и независимости”, которые гарантирует институция.

Посольства России и Израиля в Риме пока не прокомментировали решение жюри.

Критика из-за российского павильона

Скандал вокруг биеннале продолжается с того момента, как организаторы разрешили России вновь открыть свой павильон. Это решение вызвало критику как со стороны правительства Италии, так и Европейского Союза.

Еврокомиссия сообщила, что направила организаторам письмо с намерением прекратить или приостановить грант в размере €2 млн, рассчитанный на три года.

Вместе с тем Украина уже ввела санкции против пяти российских деятелей культуры, связанных с участием РФ в биеннале.

Источник : Reuters

