Ответный матч Кристал Пэлас – Шахтер в полуфинале Лиги конференций сезона 2025/26 состоится 7 мая на стадионе Селгерст Парк в Лондоне (Великобритания).

Начало матча – 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч Кристал Пэлас – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет игру горняков с орлами в Лиге конференций

Кристал Пэлас – Шахтер: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть ответный матч Кристал Пэлас – Шахтер в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на OTT-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Кристал Пэлас – Шахтер прокомментируют Владимир Зверов и Сергей Лукьяненко.

На матче будет работать испанская бригада арбитров во главе с 43-летним Алехандро Эрнандесом. Ему будут ассистировать Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо. Резервным арбитром назначен Хосе Мария Санчес.

За систему VAR будет отвечать Карлос дель Серро, которому будет помогать Гильермо Куадра Фернандес.

Напомним, Шахтер уступил Кристал Пэлас в первом матче 1/2 финала Лиги конференций, который состоялся в Кракове. Горняки проиграли со счетом 1:3.

В другом матче 1/2 финала Лиги конференций испанский Райо Вальекано минимально обыграл французский Страсбур со счетом 1:0.

