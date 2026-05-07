Матч-відповідь Крістал Пелас – Шахтар в 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 7 травня на стадіоні Селгерст Парк у Лондоні (Велика Британія).

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь Крістал Пелас – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із орлами у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Крістал Пелас – Шахтар: де дивитися

Вболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Крістал Пелас – Шахтар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Крістал Пелас – Шахтар прокоментують Володимир Звєров та Сергій Лук’яненко.

На грі працюватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з 43-річним Алехандро Ернандесом. Йому асистуватимуть Хосе Наранхо та Дієго Санчес Рохо. Резервним арбітром призначено Хосе Марію Санчеса.

За систему VAR відповідатиме Карлос дель Серро, якому допомагатиме Гільєрмо Куадра Фернандес.

Нагадаємо, Шахтар поступився Крістал Пелас у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій, що відбувся у Кракові. Гірники програли з рахунком 1:3.

В іншому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій іспанський Райо Вальєкано мінімально обіграв французький Страсбур з рахунком 1:0.

