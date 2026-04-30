Шахтер уступил Кристал Пэлас в первом матче 1/2 финала ЛК
Донецкий Шахтер уступил английскому Кристал Пэлас в первом матче полуфинала Лиги конференций сезона-2025/26.
Матч Шахтер — Кристал Пэлас состоялся в Кракове на стадионе имени Генрика Реймана и завершился поражением горняков со счетом 1:3.
Шахтер – Кристал Пэлас: как прошел матч
Гости открыли счет в матче уже на 21-й секунде после того, как форвард орлов Исмаил Сарр пробил точно в дальний нижний угол ворот. Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги конференций.
В середине первого тайма Шахтер мог сравнять счет, но мяч после удара Винисиуса Тобиаса ушел на угловой.
Сравнять счет подопечным Арды Турана удалось уже во втором тайме. После подачи с углового Кауан Элиас головой скинул мяч на Олега Очеретько, который отправил его в сетку ворот Дина Хендерсона.
На 53-й минуте встречи Дмитрий Ризнык совершил два сейва подряд. Сначала он парировал мяч после удара Сарра, после чего быстро побежал к углу ворот и нейтрализовал попытку удара Жана-Филипа Матета.
Однако впоследствии английскому клубу удалось забить во второй раз – после подачи с углового отличился Даичи Камада. Финальную точку в матче поставил Йорген Странд Ларсен.
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3
- Голы: Очеретько, 48 – Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84
Ответный матч команд состоится в четверг, 7 мая, на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.
В другом матче полуфинала Лиги конференций испанский Райо Вальекано с минимальным счетом 1:0 обыграл французский Страсбур.