Донецкий Шахтер уступил английскому Кристал Пэлас в первом матче полуфинала Лиги конференций сезона-2025/26.

Матч Шахтер — Кристал Пэлас состоялся в Кракове на стадионе имени Генрика Реймана и завершился поражением горняков со счетом 1:3.

Гости открыли счет в матче уже на 21-й секунде после того, как форвард орлов Исмаил Сарр пробил точно в дальний нижний угол ворот. Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги конференций.

В середине первого тайма Шахтер мог сравнять счет, но мяч после удара Винисиуса Тобиаса ушел на угловой.

Сравнять счет подопечным Арды Турана удалось уже во втором тайме. После подачи с углового Кауан Элиас головой скинул мяч на Олега Очеретько, который отправил его в сетку ворот Дина Хендерсона.

На 53-й минуте встречи Дмитрий Ризнык совершил два сейва подряд. Сначала он парировал мяч после удара Сарра, после чего быстро побежал к углу ворот и нейтрализовал попытку удара Жана-Филипа Матета.

Однако впоследствии английскому клубу удалось забить во второй раз – после подачи с углового отличился Даичи Камада. Финальную точку в матче поставил Йорген Странд Ларсен.

Голы: Очеретько, 48 – Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

Ответный матч команд состоится в четверг, 7 мая, на стадионе Селхерст Парк в Лондоне.

В другом матче полуфинала Лиги конференций испанский Райо Вальекано с минимальным счетом 1:0 обыграл французский Страсбур.

