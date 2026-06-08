Недалеко от тренировочной базы сборной Англии по футболу в Канзас-Сити, штат Миссури, произошла стрельба накануне старта чемпионата мира-2026. Известно о девяти раненых.

Об этом сообщает издание The Athletic.

Возле базы сборной Англии произошла стрельба

Девять человек получили ранения в результате стрельбы возле тренировочной базы сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити, штат Миссури.

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Полиция получила сообщение об инциденте на Троост-авеню около 4:00 по местному времени.

Стрельба произошла в нескольких минутах езды от тренировочной базы сборной Англии и немного дальше от отеля, где команда Трех львов остановится на время турнира.

Капитан полиции Канзас-Сити Джейк Беккина подтвердил изданию The Athletic, что полицейские были отправлены на место после того, как раздались выстрелы.

В больницу доставили трех взрослых женщин с ранениями.

Впоследствии выяснилось, что в общей сложности девять взрослых обратились в различные местные больницы с травмами, не угрожающими жизни.

Отмечается, что подозреваемых в стрельбе задержано не было, но полицейские продолжают патрулировать место происшествия.

На момент стрельбы футболисты и тренерский штаб сборной Англии находились в Палм-Бич, штат Флорида, где завершали подготовку к чемпионату мира.

В субботу они обыграли Новую Зеландию со счетом 1:0 в товарищеском матче в Тампе. В среду они сыграют против Коста-Рики на стадионе в Орландо. В Канзас-Сити англичане вылетят в субботу, 13 июня.

В Канзас-Сити также будут базироваться сборные Аргентины и Нидерландов.

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