Колумбийская певица Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy представили официальную песню чемпионата мира по футболу 2026 года под названием Dai Dai.

Трек опубликован на стриминговых платформах и видеохостинге YouTube.

Композиция Dai Dai сочетает в себе афробит и латиноамериканские ритмы. В одном из куплетов они называют ряд известных футболистов, а также страны, участвующие в нынешнем Мундиале.

После первого припева Шакира и Burna Boy по очереди исполняют свои куплеты, поют один за другим, а затем объединяются в дуэте.

Официальный гимн ЧМ-2026 выложили после того, как было объявлено, что Шакира, Мадонна и K-pop-группа BTS станут хедлайнерами во время перерыва финала ЧМ-2026, который состоится 19 июля на стадионе МетЛайф в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка.

Шакира впервые анонсировала Dai Dai на прошлой неделе, опубликовав минутный тизер, в котором она танцует в центре поля стадиона Маракана в Рио-де-Жанейро.

Колумбийская певица не впервые становится исполнительницей официальной песни чемпионата мира по футболу. В 2010 году ее песня Waka Waka была официальным гимном ЧМ в Южной Африке.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике в июне и июле. В финальной части примут участие 48 сборных.

