Поблизу тренувальної бази збірної Англії з футболу у Канзас-Сіті, штаті Міссурі, сталася стрілянина напередодні старту чемпіонату світу-2026. Відомо про дев’ятьох поранених.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Біля бази збірної Англії сталася стрілянина

Дев’ять осіб отримали поранення в результаті стрілянини поблизу тренувальної бази збірної Англії на чемпіонаті світу в Канзас-Сіті, штат Міссурі.

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Поліція отримала повідомлення про інцидент на Троост-авеню близько 4:00 за місцевим часом.

Стрілянина сталася у кількох хвилинах їзди від тренувальної бази збірної Англії, та трохи далі від готелю, де команда Трьох левів зупиниться на час турніру.

Капітан поліції Канзас-Сіті Джейк Беккіна підтвердив виданню The Athletic, що поліцейські були відправлені на місце після того, як пролунали постріли.

До лікарні доставили трьох дорослих жінок із пораненнями.

Згодом з’ясувалося, що загалом дев’ятеро дорослих звернулися до різних місцевих лікарень з травмами, які не загрожують життю.

Зазначається, що підозрюваних у стрілянині затримано не було, але поліцейські продовжують патрулювати місце події.

На момент стрілянини футболісти та тренерський штаб збірної Англії перебували у Палм-Біч, штат Флорида, де завершували підготовку до чемпіонату світу.

У суботу вони перемогли Нову Зеландію з рахунком 1:0 у товариському матчі в Тампі. У середу вони зіграють проти Коста-Ріки на стадіоні в Орландо. До Канзас-Сіті англійці вилетять у суботу, 13 червня.

У Канзас-Сіті також базуватимуться збірні Аргентини та Нідерландів.

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