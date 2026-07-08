Полуфинальный матч юниорского чемпионата Европы U-19 между Украиной и Германией состоится 8 июля на стадионе Рейскорс Граунд в валлийском Рексеме.

Начало матча – 21:00 по киевскому времени.

Матч Украина – Германия, где смотреть и кто будет транслировать матч юниоров U-19 на Евро, рассказывают Факты ICTV.

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Украина – Германия: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Украина – Германия в прямом эфире бесплатно на канале Суспільне Спорт или на региональных каналах Суспільного (Суспільне Львов, Суспільне Одесса и т. д.).

Также игру будет транслировать платформа Megogo в разделе Спорт по подписке и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

На матче Украина – Германия будет работать бригада арбитров, которую возглавит 34-летний нидерландец Джои Кой.

Ему будут ассистировать его соотечественник Мурат Кюкюкербир и североирландец Адам Джеффри. Резервным арбитром назначен норвежец Мариус Хансен Гретт.

Победитель этого матча сыграет в финале против победителя встречи Испания – Хорватия.

Сборная Украины стала победителем группы B, выиграв все три матча в группе, где также выступали Сербия, Хорватия и Италия. Сборная Германии заняла второе место в группе A, уступив лидерство испанцам.

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