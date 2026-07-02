Юниорская сборная Украины одержала вторую победу на Евро-2026 U-19 и досрочно вышла в плей-офф турнира. Сине-желтые во втором туре обыграли сверстников из Сербии со счетом 2:1.

Матч Сербия — Украина на Евро U-19 состоялся в валлийском городе Бангор.

Украина вышла в плей-офф Евро U-19

Первыми счет в матче открыли сербы на 16-й минуте. Голом отличился Джордже Ранкович, который пробил со штрафного в угол ворот сине-желтых.

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Сравнять счет удалось на 32-й минуте благодаря точному удару низом от игрока Чикаго Файр Виталия Глюта. Еще через четыре минуты Глют с подачи Павла Люсина оформил дубль.

Во втором тайме сербы пытались прорвать оборону сборной Украины, нанеся девять ударов, два из которых в створ. Однако надежно сыграл Назар Домчак, совершив два сейва.

В итоге подопечные Дмитрия Михайленко одержали победу над Сербией со счетом 2:1.

Сербия – Украина 1:2

Голы: Ранкович, 16 — Глют, 32, 36

Победа над сербами позволила украинцам досрочно выйти в плей-офф Евро-2026. Также благодаря этому они получили прямую путевку на чемпионат мира U-20, который состоится в 2027 году.

После двух туров Украина лидирует в группе B, имея в активе 6 очков. Второе место занимает Италия с 4 очками, третье — Хорватия (1) и четвертое — Сербия (0).

В третьем туре Евро U-19 сборная Украины встретится с Италией. Матч состоится в воскресенье, 5 июля, в 18:00.

Напомним, что в первом туре группового этапа сборная Украины одержала волевую победу над Хорватией со счетом 3:1.

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