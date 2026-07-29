УЕФА на этой неделе планирует провести экстренное заседание 55 членских ассоциаций. Среди вопросов, подлежащих обсуждению, — возможный бойкот чемпионата мира с целью противодействия планам ФИФА привлечь частных инвесторов.

Об этом сообщает ESPN.

УЕФА критикует намерение ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что мировой руководящий орган футбола будет искать инвесторов для финансирования FIFA Forward Enterprise (FFE) — вновь созданной организации, которая возьмет на себя управление коммерческой деятельностью и проведением мероприятий, в частности будущими чемпионатами мира среди мужчин и женщин.

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ФИФА сотрудничает с многонациональной финансовой компанией J.P. Morgan, а среди инвесторов будет компания Thrive Eternal, основанная Джошуа Кушнером, чей брат Джаред Кушнер является зятем президента США Дональда Трампа.

УЕФА очень быстро отреагировал на такое намерение, заявив, что этот вид спорта “не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать”.

– Это пересекает черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны пересекать. УЕФА относится к этому чрезвычайно серьезно. Так же должны относиться и все национальные футбольные ассоциации. Так же должны относиться и все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее этой игры, — говорится в заявлении УЕФА.

В организации добавили, что “душа и управление футболом не являются товаром для торговли — особенно в условиях полного отсутствия прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду”.

— Никто из нас не является владельцем футбола. ФИФА не имеет права его продавать, — подчеркнули в УЕФА.

UEFA statement on The Times article: pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

С целью демонстрации единства и выражения протеста против плана Инфантино на этой неделе запланировано проведение встречи 55 европейских ассоциаций-членов.

Источники сообщают, что “с большой вероятностью” до конца недели будет назначена онлайн-встреча.

В 2021 году ФИФА отказалась от предложения проводить чемпионат мира по футболу раз в два года из-за возможного бойкота со стороны УЕФА. Ожидается, что таким же образом европейский орган попытается противодействовать и на этот раз.

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