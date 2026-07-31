Український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав право негайно повернутися до змагань після завершення розгляду його допінгової справи Футбольною асоціацією Англії.

Дискваліфікацію Мудрика скасували

25-річний футболіст не брав участі в офіційних матчах із листопада 2024 року. Його тимчасово відсторонили після виявлення в допінг-пробі забороненої речовини — мельдонію.

Спочатку Мудрику загрожувала максимальна дискваліфікація терміном до чотирьох років. Футболіст оскаржив рішення у Спортивному арбітражному суді.

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У Футбольній асоціації повідомили, що дисциплінарне провадження стосовно можливого порушення антидопінгових правил завершено. Мудрик визнав порушення та погодився на дискваліфікацію, термін якої відповідає вже відбутому періоду відсторонення.

Таким чином, українець може повернутися до тренувань і змагань із негайним набранням рішення чинності.

Після завершення справи Мудрик опублікував заяву в Instagram. За його словами, накладену на нього чотирирічну дискваліфікацію скасували, тож він може відновити кар’єру.

— Я вдячний, що цей процес завершився, що мені дозволили повернутися до футболу і що тепер я можу дивитися в майбутнє. Це був найскладніший період моєї кар’єри, — написав футболіст.

Мудрик наголосив, що від початку справи заперечував свідоме або навмисне вживання заборонених речовин.

— Моє прагнення до чесної гри, а також професійного й гідного представлення свого клубу та країни завжди було надзвичайно важливим для мене, — зазначив він.

Футболіст подякував родині та друзям за підтримку, а також керівництву Челсі, партнерам по команді, вболівальникам і юридичній команді, яка працювала над його справою.

За словами Мудрика, зараз він зосереджений на поверненні до футболу, щоденній наполегливій роботі та прагненні приносити користь команді на полі.

Джерело : BBC

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