Украинского полузащитника лондонского Челси Михаила Мудрика дисквалифицировала Футбольная ассоциация Англии (FA). Его обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщил британский журналист Бен Джейкобс.

Дисквалификация Мудрика: что известно

Отмечается, что Михаила Мудрика дисквалифицируют на четыре года, что является максимальным возможным наказанием.

Футболист уже подал апелляцию против Футбольной ассоциации еще 25 февраля 2026 года.

– Стороны обмениваются письменными заявлениями. Слушание еще не назначено, – говорится в сообщении.

Между тем, итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Михаил Мудрик получил четырехлетнее отстранение от Футбольной ассоциации Англии.

– Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала вингера Челси Михаила Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Мудрик подал апелляцию в CAS и рассмотрение дела продолжается, – отметил Романо.

CAS подтвердил, что получил апелляцию от Мудрика

Издание BBC опубликовало официальное заявление от Спортивного арбитражного суда (CAS) о ситуации с дисквалификацией вингера Челси Михаила Мудрика из-за нарушения антидопинговых правил.

По словам спикера Спортивного арбитражного суда, Мудрику были предъявлены обвинения в июне 2025 года, а впоследствии Футбольная ассоциация (FA) вынесла максимальную четырехлетнюю дисквалификацию. До этого Футбольная ассоциация не разглашала подробности дела.

В подобных случаях дисквалификации накладываются задним числом с начала временной дисквалификации, то есть текущая дата возвращения Михаила Мудрика – декабрь 2028 года.

Однако источники, близкие к игроку, надеются, что он сможет вернуться к игре уже в следующем сезоне.

Напомним, допинг-скандал с участием Михаила Мудрика разгорелся в декабре 2024 года.

Тогда в его организме обнаружили запрещенное вещество мельдоний (внесенный в список WADA с 2016 года).

Это произошло после матчей Лиги наций за сборную Украины против Грузии и Албании. Позже, в июне 2025 года, открытие пробы Б еще раз подтвердило эти результаты.

До паузы вингер Мудрик успел провести за “синих” 73 матча, оформив 10 голов и 11 ассистов.

Ранее Михаил Мудрик получил бан в CS2 после массовых провокаций и оскорблений со стороны польских игроков.

Мудрик заявил, что регулярно сталкивается с хейтом со стороны польских геймеров по отношению к украинцам.

