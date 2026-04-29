Мудрика дисквалифицировали на 4 года из-за допинга: футболист подал апелляцию
Украинского полузащитника лондонского Челси Михаила Мудрика дисквалифицировала Футбольная ассоциация Англии (FA). Его обвиняют в нарушении антидопинговых правил.
Об этом сообщил британский журналист Бен Джейкобс.
Дисквалификация Мудрика: что известно
Отмечается, что Михаила Мудрика дисквалифицируют на четыре года, что является максимальным возможным наказанием.
Футболист уже подал апелляцию против Футбольной ассоциации еще 25 февраля 2026 года.
– Стороны обмениваются письменными заявлениями. Слушание еще не назначено, – говорится в сообщении.
Между тем, итальянский журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Михаил Мудрик получил четырехлетнее отстранение от Футбольной ассоциации Англии.
– Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала вингера Челси Михаила Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Мудрик подал апелляцию в CAS и рассмотрение дела продолжается, – отметил Романо.
CAS подтвердил, что получил апелляцию от Мудрика
Издание BBC опубликовало официальное заявление от Спортивного арбитражного суда (CAS) о ситуации с дисквалификацией вингера Челси Михаила Мудрика из-за нарушения антидопинговых правил.
По словам спикера Спортивного арбитражного суда, Мудрику были предъявлены обвинения в июне 2025 года, а впоследствии Футбольная ассоциация (FA) вынесла максимальную четырехлетнюю дисквалификацию. До этого Футбольная ассоциация не разглашала подробности дела.
В подобных случаях дисквалификации накладываются задним числом с начала временной дисквалификации, то есть текущая дата возвращения Михаила Мудрика – декабрь 2028 года.
Однако источники, близкие к игроку, надеются, что он сможет вернуться к игре уже в следующем сезоне.
Напомним, допинг-скандал с участием Михаила Мудрика разгорелся в декабре 2024 года.
Тогда в его организме обнаружили запрещенное вещество мельдоний (внесенный в список WADA с 2016 года).
Это произошло после матчей Лиги наций за сборную Украины против Грузии и Албании. Позже, в июне 2025 года, открытие пробы Б еще раз подтвердило эти результаты.
До паузы вингер Мудрик успел провести за “синих” 73 матча, оформив 10 голов и 11 ассистов.
Ранее Михаил Мудрик получил бан в CS2 после массовых провокаций и оскорблений со стороны польских игроков.
Мудрик заявил, что регулярно сталкивается с хейтом со стороны польских геймеров по отношению к украинцам.